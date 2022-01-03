Пішов від відповіді? Епатажний Білзерян розповів, звідки в нього мільйони доларів на покер

Гаряча компанія Дена Білзеряна / Фото: Instagram Дена Білзеряна

Перед Новим роком епатажний покерист Ден Білзерян прийшов на подкаст до Дага Полку. Парочка скандальних покеристів провела цікаву розмову.

Стосувався він переважно історії успіху Білзеряна. За однією з версій, Ден сколотив статки в мільйони доларів завдяки покеру. Також передбачається, що "король Instagram" одержав їх від батька.

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Сам Білзерян стверджує, що заробив статки задовго до отримання спадщини. Полк наполегливо намагався дізнатися у Дена, звідки він одержав стільки грошей.

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Білзерян запевняє, що сколотив банкролл саме на онлайн-покері, а потім перебрався в офлайн на середні ліміти, ставши постійним відвідувачем казино Bellagio в Лас-Вегасі.

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Вже потім Ден почав грати у приватні ігри проти мільярдерів. При цьому ведущий подкасту кілька разів просив Білзеряна довести реальність свого успіху, а той лише відповів, що кілька років тому заробив 400К на місяць в одному з онлайн-румів Європи.

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Полк не залишив цю відповідь поза увагою, оскільки вважає, що один місяць шестизначного доходу – це лише частина стану Білзеряна. Ден вказав на приватні ігри проти бізнесменів-мільярдерів. За його даними, такі покеристи як Ендрю Робл, Антоніо Есфандіарі та Жан-Роберт Белланд можуть підтвердити його виграш.