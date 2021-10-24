24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
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Украинский покер-рум претендует на звание лучшего онлайн-оператора 2021 года (фото)

Андрей Трофимов
24 октября, 10:05
Крупнейший онлайн-рум страны PokerMatch попал в шестерку финалистов премии Europe Gaming Awards

PokerMatch претендует на премию Europe Gaming Award / Фото: PokerMatch

В ноябре состоится церемония Europe Gaming Awards, на которой будут отмечены достижения ведущих компаний мира в игровом бизнесе.

На мероприятии отметят 10 брендов в разных номинациях, среди которых "лучшее онлайн-казино", "лучший прогресс", "лучшая букмекерская компания" и так далее.

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Выделят лучших в покере и особенно приятно видеть среди претендентов на премию крупнейший украинский рум PokerMatch. Компания претендует на премию "Лучший онлайн-оператор покера".

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Конкуренцию ей составят гранды покерной мировой индустрии, такие как PokerStars, GGPoker и другие. Поддержать украинскую компанию можно на сайте организатора мероприятия.

Кроме того, еще одна компания представит Украину в другой номинации "Букмекерская компания года". Одним из шести претендентов на данную награду является PariMatch.

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Голосование продлится до 1 ноября, а победители будут объявлены 15 ноября на церемонии Europe Gaming Awards, которая пройдет в городе Сент-Джулианс на Мальте.

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