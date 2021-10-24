24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
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Український покер-рум претендує на звання найкращого онлайн-оператора 2021 року (фото)

Андрій Трофімов
24 жовтня, 10:05
Найбільший онлайн-рум країни PokerMatch увійшов до шістки фіналістів премії Europe Gaming Awards

PokerMatch претендує на премію Europe Gaming Award / Фото: PokerMatch

У листопаді відбудеться церемонія Europe Gaming Awards, на якій будуть відзначені досягнення провідних компаній світу в ігровому бізнесі.

На заході відзначать 10 брендів в різних номінаціях, серед яких "найкраще онлайн-казино", "найкращий прогрес", "найкраща букмекерська компанія" і так далі.

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Виділять найкращих в покері і особливо приємно бачити серед претендентів на премію найбільший український рум PokerMatch. Компанія претендує на премію "Найкращий онлайн-оператор покеру".

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Конкуренцію їй складуть гранди покерної світової індустрії, такі як PokerStars, GGPoker та інші. Підтримати українську компанію можна на сайті організатора заходу.

Крім того, ще одна компанія представить Україну в іншій номінації "Букмекерська компанія року". Одним з шести претендентів на цю нагороду є PariMatch.

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Голосування триватиме до 1 листопада, а переможці будуть оголошені 15 листопада на церемонії Europe Gaming Awards, яка пройде в місті Сент-Джуліанс на Мальті.

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