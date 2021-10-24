Український покер-рум претендує на звання найкращого онлайн-оператора 2021 року (фото)

PokerMatch претендує на премію Europe Gaming Award / Фото: PokerMatch

У листопаді відбудеться церемонія Europe Gaming Awards, на якій будуть відзначені досягнення провідних компаній світу в ігровому бізнесі.

На заході відзначать 10 брендів в різних номінаціях, серед яких "найкраще онлайн-казино", "найкращий прогрес", "найкраща букмекерська компанія" і так далі.

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Виділять найкращих в покері і особливо приємно бачити серед претендентів на премію найбільший український рум PokerMatch. Компанія претендує на премію "Найкращий онлайн-оператор покеру".

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Конкуренцію їй складуть гранди покерної світової індустрії, такі як PokerStars, GGPoker та інші. Підтримати українську компанію можна на сайті організатора заходу.

Крім того, ще одна компанія представить Україну в іншій номінації "Букмекерська компанія року". Одним з шести претендентів на цю нагороду є PariMatch.

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Голосування триватиме до 1 листопада, а переможці будуть оголошені 15 листопада на церемонії Europe Gaming Awards, яка пройде в місті Сент-Джуліанс на Мальті.