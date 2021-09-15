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"Покер – это твой спорт!": PokerMatch получил престижную награду на Ukrainian Gaming Week

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
15 сентября, 12:45
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Самый известный покер-рум Украины был отмечен в номинации "Лучшая маркетинговая кампания"
PokerMatch получил награду за маркетинговую кампанию "Покер - это твой спорт!"
PokerMatch получил награду за маркетинговую кампанию "Покер - это твой спорт!" / Фото: PokerMatch

Во вторник состоялась церемония награждения лучших игровых брендов и компаний UGW Awards. Она стала частью международного гемблингового форума Ukrainian Gaming Week, который проходит в Киеве.

Призы раздавались в 13 номинациях, а среди претендентов были все лидеры игровой индустрии. Среди победителей номинаций оказался и крупнейший покер-рум Украины PokerMatch.

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Компания признана лучшей в номинации "Лучшая маркетинговая кампания" благодаря яркому и важному для индустрии проекту "Покер – это твой спорт!".

Стартовал он еще в 2019 году вместе с амбассадором PokerMatch и лучшим игроком Украины Евгением Качаловым. Получение награды на UGW Awards прокомментировал CEO PokerMatch International Руслан Бангерт.

"Приятно, что наша маркетинговая кампания выиграла в своей номинации. Я искренне убежден, что этой кампанией мы действительно приносим индустрии пользу и задеваем в умах и сердцах людей важные струны симпатии.

Формирование спортивного образа для покера – это длинный путь. А финалом этого пути я вижу только признание спортивного покера олимпийским видом спорта!"

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Отметим, что ранее PokerMatch был признан "Лучшим румом для новичков", "Лучшим маркетингом в игровой индустрии", а также Best Poker Affiliate Manager на церемонии iGB Affiliate Awards в Лондоне.

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