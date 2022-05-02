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Украинец выиграл почти 200 тысяч евро в Монако на турнире по покеру

Анатолий Дерека
2 мая, 15:17
Андрей Любовецкий не пожалел 25 тысяч евро на воскресный ивент EPT в Монте-Карло и эта трата себя сполна окупила

Андрей Любовецкий успешно выступает на WSOP Europe

На Лазурном берегу Франции продолжается крупная покерная серия EPT Monte Carlо. На выходных в Монако съехались известные хайроллеры на большой однодневный турнир с бай-ином 25 тысяч долларов.

Ивент собрал 74 входа, что позволило собрать 1,7 миллиона долларов призового фонда. Турнир продлился чуть более 16 часов и победу в нем праздновал бразильский спортсмен Юрий Дзивилевски.

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Что интересно, в 6-макс покерист был в шаге от вылета, имея стек лишь в три больших блайнда. Однако дальнейшие три выставления олл-ин принесли Дзивилевски чиплидерство, которое он не терял до победного конца. Это позволило Юрию оформить бест-кэш в карьере, выиграв почти полмиллиона за вечер.

Андрей Любовецкий выиграл турнир хайроллеров на WSOP Europe / Фото: WSOP

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Что интересно, на четвертом месте оказался украинец Андрей Любовецкий, выигравший в конце прошлого года браслет WSOPE. Наш соотечественник стал богаче на 184 тысячи евро. Уроженец Хмельницкого всего за карьеру выиграл 586К.

Результаты финального стола EPT Monte Carlo NLH Event 11:

  1. Юрий Дзивилевски – 473,2 тыс. евро
  2. Даниэль Дворесс – 408,7 тыс. евро
  3. Байрон Каверман – 239,9 тыс. евро
  4. Андрей Любовецкий – 184,6 тыс. евро
  5. Андраш Немет – 146,2 тыс. евро
  6. Сирзат Хиссу – 114,3 тыс. евро
  7. Сэм Грэфтон – 89,9 тыс. евро
  8. Джон Табатабай – 70,3 тыс. евро
  9. Сэм Гринвуд – 53,4 тыс. евро