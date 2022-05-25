Украинец сенсационно выиграл 663 тысячи долларов в интернете

Украинский покерист Ренат Богданов

Украинские покеристы продолжают рвать и метать в интернете. На турнирах весеннего кубка по онлайн-покеру (SCOOP) нашим игрокам покорилось уже семь побед.

Также ярко выступил наш представитель и на культовом ивенте Super Million$ с бай-ином 10 тысяч долларов. Ренат Богданов отобрался на ивент через сателлит, потратив всего тысячу американских денег.

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Тем не менее, украинец смог дойти до финалки и занять итоговое 4 место. В решающей стадии ему очень везло с парами семерок. Именно с этой рукой он сумел переехать двух оппонентов. В итоге Богданову удалось заработать 663 тысячи долларов.

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Победителем же стал признанный мастер онлайн-покера Оле Шемион. Парень начинал финалку лишь с пятым стеком, однако несколько раздач вывели его в чиплидеры. В хедз-апе Оле одолел шведа Саймона Мэттссона и заработал почти 1,5М.

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Результаты финального стола Super Million$: