Украинец сенсационно выиграл 663 тысячи долларов в интернете

Украинский покерист Ренат Богданов
Украинские покеристы продолжают рвать и метать в интернете. На турнирах весеннего кубка по онлайн-покеру (SCOOP) нашим игрокам покорилось уже семь побед.
Также ярко выступил наш представитель и на культовом ивенте Super Million$ с бай-ином 10 тысяч долларов. Ренат Богданов отобрался на ивент через сателлит, потратив всего тысячу американских денег.
Тем не менее, украинец смог дойти до финалки и занять итоговое 4 место. В решающей стадии ему очень везло с парами семерок. Именно с этой рукой он сумел переехать двух оппонентов. В итоге Богданову удалось заработать 663 тысячи долларов.
Читайте также: Бизнесмен из США выкупил картину Эрни Барнса за сумасшедшие деньги
Победителем же стал признанный мастер онлайн-покера Оле Шемион. Парень начинал финалку лишь с пятым стеком, однако несколько раздач вывели его в чиплидеры. В хедз-апе Оле одолел шведа Саймона Мэттссона и заработал почти 1,5М.
Результаты финального стола Super Million$:
- Оле Шемион – 1,45 млн долларов
- Саймон Мэттссон – 1,12 млн долларов
- Руи Феррейра – 860,6 тыс. долларов
- Ренат Богданов – 663,6 тыс. долларов
- Крис Клодницки – 511,7 тыс. долларов
- Жоао Виейра – 394,6 тыс. долларов
- Ронан Суини – 304,3 тыс. долларов
- kolayruss1978 – 234,6 тыс. долларов
- PDC Mayor – 180,9 тыс. долларов