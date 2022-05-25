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Украинец сенсационно выиграл 663 тысячи долларов в интернете

Анатолий Дерека
25 мая, 23:44
Покерист Ренат Богданов квалифицировался на ивент Super Million$ через сателлит, что не помешало ему занять высокое место

Украинский покерист Ренат Богданов

Украинские покеристы продолжают рвать и метать в интернете. На турнирах весеннего кубка по онлайн-покеру (SCOOP) нашим игрокам покорилось уже семь побед.

Также ярко выступил наш представитель и на культовом ивенте Super Million$ с бай-ином 10 тысяч долларов. Ренат Богданов отобрался на ивент через сателлит, потратив всего тысячу американских денег.

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Тем не менее, украинец смог дойти до финалки и занять итоговое 4 место. В решающей стадии ему очень везло с парами семерок. Именно с этой рукой он сумел переехать двух оппонентов. В итоге Богданову удалось заработать 663 тысячи долларов.

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Победителем же стал признанный мастер онлайн-покера Оле Шемион. Парень начинал финалку лишь с пятым стеком, однако несколько раздач вывели его в чиплидеры. В хедз-апе Оле одолел шведа Саймона Мэттссона и заработал почти 1,5М.

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Результаты финального стола Super Million$:

  1. Оле Шемион – 1,45 млн долларов
  2. Саймон Мэттссон – 1,12 млн долларов
  3. Руи Феррейра – 860,6 тыс. долларов
  4. Ренат Богданов – 663,6 тыс. долларов
  5. Крис Клодницки – 511,7 тыс. долларов
  6. Жоао Виейра – 394,6 тыс. долларов
  7. Ронан Суини – 304,3 тыс. долларов
  8. kolayruss1978 – 234,6 тыс. долларов
  9. PDC Mayor – 180,9 тыс. долларов