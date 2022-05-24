Бизнесмен из США выкупил картину Эрни Барнса за сумасшедшие деньги (фото)

Известный инвестор и покерист Билл Перкинс решил потратиться на произведение искусства американского художника

Билл Перкинс приобрел ценную картину

Американский бизнесмен Билл Перкинс является активным игроком в покер, а также любителем споров. Прошлым летом Билл эффектно выиграл спор у Лэндона Тайса, который верил в свою победу в хедз-апе с преимуществом в 700К.

Оказалось, что Перкинс еще и большой ценитель искусства. На недавнем аукционе Christie's в Нью-Йорке американец произвел фурор, купив картину Эрни Барнса "The Sugar Shack".

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Создана она была в 1976 году и показывает танцы африканцев в Дархемской оружейной палате. Бизнесмен не пожалел за данное творение аж 15,3 миллиона долларов.

Изначально Билл хотел урвать лот всего за 500 тысяч, но нарвался на соперничество Дейном Дженсеном, который представлял жену Джорджа Лукаса – Меллоди Хобсон.

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Когда ставки дошли до 2-х миллионов, Перкинс сделал отчаянный ход и сразу предложил в семь с половиной раз больше. В итоге организаторам удалось ее продать в 27 раз дороже, чем она стоила до этого.