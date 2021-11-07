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Украинец едва не выиграл золотой браслет WSOP, уступив за финальным столом игроку-сенсации

Анатолий Дерека
7 ноября, 16:45
Глеб Ковтунов занял седьмое место в ивенте по Безлимитному Холдему, а Алексей Кравчук довольствовался попаданием в призы

Глеб Ковтунов удачно выступил на турнире Мировой серии покера / Фото: WSOP

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера 2021. Лучшие игроки со всего мира съехались в казино "Rio", чтобы разыграть между собой 88 золотых браслетов.

На днях совершился один из самых массовых ивентов WSOP SALUTE to Warriors. Бай-ин турнира по Безлимитному Холдему составил всего 500 долларов и привлек 1738 игроков.

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Победителем турнира стал американец китайского происхождения Эрик Жанг. Для парня это первая крупная победа не только на WSOP, но и за всю карьеру.

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К победе в турнире были близки двое украинцев, которые попали в ITM. Так, Алексей Кравчук, имеющий британское гражданство, за 50 место заработал две тысячи долларов.

А вот Глеб Ковтунов сумел попасть за финальный стол и занял 7 место. Это позволило киевлянину выиграть почти 16 тысяч долларов.

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Результаты финального стола WSOP #63 SALUTE to Warriors:

  1. Эрик Жанг – 102,4 тыс. долларов
  2. Гай Хадас – 63,3 тыс. долларов
  3. Брэдли Рогофф – 47,1 тыс. долларов
  4. Чулхан Чои – 35,4 тыс. долларов
  5. Митч Гаршофски – 26,8 тыс. долларов
  6. Марти Забиб – 20,5 тыс. долларов
  7. Глеб Ковтунов – 15,9 тыс. долларов
  8. Кристофер Корбо – 12,4 тыс. долларов
  9. Энтони Маккерди – 9,8 тыс. долларов