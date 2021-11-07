Українець ледь не виграв золотий браслет WSOP, поступившись за фінальним столом гравцю-сенсації

Гліб Ковтунов вдало виступив на турнірі Світової серії покеру / Фото: WSOP

Цими днями у Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру 2021. Найкращі гравці зі всього світу з'їхалися до казино "Rio", щоб розіграти між собою 88 золотих браслетів.

Днями відбувся один із наймасовіших івентів WSOP SALUTE to Warriors. Бай-ін турніру з Безлімітного Холдему склав всього 500 доларів і залучив 1738 гравців.

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Переможцем турніру став американець китайського походження Ерік Жанг. Для хлопця це перша велика перемога не лише на WSOP, а й за всю кар'єру.

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До перемоги у турнірі були близькі двоє українців, які потрапили до ITM. Так, Олексій Кравчук, який має британське громадянство, за 50 місце заробив дві тисячі доларів

А от Гліб Ковтунов зумів потрапити за фінальний стіл та посів 7 місце. Це дозволило киянину виграти майже 16 тисяч доларів.

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Результати фінального столу WSOP #63 SALUTE to Warriors: