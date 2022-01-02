Украина в ожидании: где смотреть матч Хетафе – Реал и кто фаворит

Андрей Лунин в Реале редко играет / Фото: Marca

Еще 31 декабря в Испании стартовал 19 тур Ла Лиги, а сегодня состоится один из его центральных матчей. В мадридском дерби Хетафе примет Реал. Матч пройдет в пригороде столицы Испании Хетафе на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес". Начало – в 15:00.

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Где смотреть матч Хетафе – Реал? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Также смотреть игру Хетафе – Реал онлайн можно на следующих каналах:

beIN Sports France 1

DAZN Deutsch

Eleven Sports 1 Portugal

ESPN+ USA

Movistar LaLiga 1

Premier Sports 1

Ziggo Sport Kanaal

Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, Реал является явным фаворитом матча. Котировки на победу команды Карло Анчелотти равны 1.61, тогда как на "синих" – 6.30. Ничья же оценивается коэффициентом 3.85. Вероятность результата матча в процентах:

победа Хетафе – 16%

ничья – 25%

победа Реала – 59%

Реал достаточно уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая Севилью на восемь очков, однако у команды Лопетеги есть матч в запасе. В последнее время команда Анчелотти вышла на победный путь, выиграв 8 из последних 9-ти поединков чемпионата.

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Хетафе же не проигрывает в последних пяти матчах Ла Лиги, однако три из них подопечные Кике Флореса сыграли вничью. При этом команда находится в подвале таблицы (16 место), опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям.