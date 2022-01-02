1 января 14:30
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
2 января 15:00 Онлайн
Хетафе --
Реал --
2 января 18:30
Челси --
Ливерпуль --
3 января 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
5 января 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
6 января 21:45
Арсенал --
Ливерпуль --
7 января 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Букмекеры

Украина в ожидании: где смотреть матч Хетафе – Реал и кто фаворит

Анатолий Дерека
2 января, 09:25
Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Испании. В матче против Хетафе за Реал в чемпионате Испании может дебютировать Андрей Лунин

Андрей Лунин в Реале редко играет / Фото: Marca

Еще 31 декабря в Испании стартовал 19 тур Ла Лиги, а сегодня состоится один из его центральных матчей. В мадридском дерби Хетафе примет Реал. Матч пройдет в пригороде столицы Испании Хетафе на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес". Начало – в 15:00.

Читайте также: Прогноз Кирилла Круторогова на матч Хетафе – Реал

Реклама

Где смотреть матч Хетафе – Реал? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Также смотреть игру Хетафе – Реал онлайн можно на следующих каналах:

  • beIN Sports France 1
  • DAZN Deutsch
  • Eleven Sports 1 Portugal
  • ESPN+ USA
  • Movistar LaLiga 1
  • Premier Sports 1
  • Ziggo Sport Kanaal

Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, Реал является явным фаворитом матча. Котировки на победу команды Карло Анчелотти равны 1.61, тогда как на "синих" – 6.30. Ничья же оценивается коэффициентом 3.85. Вероятность результата матча в процентах:

  • победа Хетафе – 16%
  • ничья – 25%
  • победа Реала – 59%

Реал достаточно уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая Севилью на восемь очков, однако у команды Лопетеги есть матч в запасе. В последнее время команда Анчелотти вышла на победный путь, выиграв 8 из последних 9-ти поединков чемпионата.

Реклама

Хетафе же не проигрывает в последних пяти матчах Ла Лиги, однако три из них подопечные Кике Флореса сыграли вничью. При этом команда находится в подвале таблицы (16 место), опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям.