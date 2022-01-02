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Україна в очікуванні: де дивитись матч Хетафе – Реал та хто фаворит

Анатолій Дерека
2 січня, 09:25
Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Іспанії. У матчі проти Хетафе за Реал у чемпіонаті Іспанії може дебютувати Андрій Лунін

Андрій Лунін у Реалі рідко грає / Фото: Marca

Ще 31 грудня в Іспанії стартував 19 тур Ла Ліги, а сьогодні відбудеться один із його центральних матчів. У дербі мадридському Хетафе прийме Реал. Матч пройде у передмісті столиці Іспанії Хетафе на стадіоні "Колісеум Альфонсо Перес". Початок – о 15:00.

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Де дивитись матч Хетафе – Реал? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Також дивитися гру Хетафе – Реал онлайн можна на наступних каналах:

  • beIN Sports France 1
  • DAZN Deutsch
  • Eleven Sports 1 Португалія
  • ESPN+ USA
  • Movistar LaLiga 1
  • Premier Sports 1
  • Ziggo Sport Kanaal

Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, Реал є явним фаворитом матчу . Котирування на перемогу команди Карло Анчелотті дорівнюють 1.61, тоді як на "синіх" – 6.30. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 3.85. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Хетафе – 16%
  • нічия – 25%
  • перемога Реала – 59%

Реал досить впевнено лідирує у чемпіонаті Іспанії, випереджаючи Севілью на вісім очок, проте команда Лопетегі має матч у запасі. Останнім часом команда Анчелотті вийшла на переможний шлях, вигравши 8 з останніх 9-ти поєдинків чемпіонату.

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Хетафе не програє в останніх п'яти матчах Ла Ліги, проте три з них підопічні Кіке Флореса зіграли внічию. При цьому команда знаходиться у підвалі таблиці (16 місце), випереджаючи зону вильоту лише за додатковими показниками.