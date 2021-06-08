УЕФА совместно с Epic Games запускает призовой турнир по Евро-2020 в Fortnite

Турнир Евро-2020 Fortnite будет проведен в середине июня / Фото: UEFA.com

Уже 11 июня будет сыгран матч-открытие Евро-2020 – долгожданного турнира, который в прошлом году был перенесен из-за пандемии коронавируса. Другие виды спорта также хотят стать частью футбольного праздника на континенте. Параллельно с Евро крупнейший покер-рум Украины запускает серию турниров с общим призовым фондом 10 миллионов гривен.

Сегодня же УЕФА объявил о совместном турнире по видеоигре Fortnite вместе с разработчиком "Epic Games". Соревнование пройдет в рамках финальной стадии соревнования в течение двух дней – 16 и 17 июня. Победители и лучшие игроки будут награждены денежными призами и турнирными наградами.

Реклама

"Футбол всегда являлся одним из самых популярных видов спорта, которые игроки Fortnite они хотели бы увидеть в симуляторе. В этом году мы будем свидетелями большого перечня футбольных событий во всем мире. Сотрудничество с УЕФА в рамках Евро-2020 Fortnite дарит новую возможность насладиться футболом вместе с миллионами игроков в Fortnite", – заявил глава отдела глобального партнерства Epic Games Нейт Нанзер.

Отметим, что американский разработчик игр также известен по таким симуляторам как Gear of War, Unreal Tournament, Infinity Blade, Age of Wonders и других. К слову, недавно стало известно что украинец появится на обложке известного футбольного симулятора PES.