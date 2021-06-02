Украинец появится на обложке известного футбольного симулятора. Вторым после Шевы

Руслан Малиновский будет представлять Аталанту в серии Pro Evolution Soccer. Он стал лишь вторым украинцем, кому доверили место на обложке футбольного симулятора

Малиновский попал на обложку PES / Фото: Reuters

Украинский полузащитник Руслан Малиновский появится на обложке популярного футбольного симулятора Pro Evolution Soccer для версии игры на PlayStation 4. Это стало возможным после заключения партнерского соглашения между Аталантой и производителем игры KONAMI.

Руслан стал лишь вторым украинцем, кто будет рекламировать известную игру. В 2005 году на обложке футбольного симулятора, но только серии FIFA, красовался Андрей Шевченко.

В этом сезоне Малиновский стал настоящим лидером итальянского клуба. В 43 матчах во всех турнирах украинец забил 10 мячей и сделал 12 результативных передач, став лучшим ассистентом чемпионата Италии. Неудивительно, что ценник на Малиновского подскочил до 30 миллионов евро.

А ранее случился скандал в FIFA 21! Никто из украинцев не попал в "Команду сезона". Эксперты уверены, в состав должен был попасть кто-то из украинской троицы – Виктор Цыганков, Руслан Малиновский или Роман Яремчук.