Евро-2020 за покерным столом: PokerMatch проведет серию турниров с общим призовым фондом в 10 миллионов

Крупнейший покер-рум Украины приглашает игроков на 24 специальных турнира к чемпионату Европы

Проведи Евро-2020 с PokerMatch! / Фото: PokerMatch

11 июня будет сыгран матч-открытие Евро – долгожданного турнира, который в прошлом году был перенесен из-за пандемии коронавируса. Сильнейшие европейские сборные начнут сражение за Кубок Анри Делоне. Будет среди них и Украина под руководством Андрея Шевченко.

В этот же день на крупнейшем украинском покер-руме Pokermatch стартует сражение за именные Кубки и огромные призовые – более 10 миллионов гривен! Подробно рассказываем, как это будет.

Даты

Турниры будут проходить с 11 июня по 4 июля по одному в день в вечернее время (самый ранний старт – в 17:00, самый поздний – в 21:30). Всего будет проведено 24 турбоивента, а в заключительный день серии (4 июля) организатор разыграет 1 миллион гривен в Main Event. Детальное расписание турниров доступно на сайте PokerMatch.

Призы

Все участники серии разделят между собой не только 10 миллионов гривен! Лучшие игроки также получат уникальные кубки за победы в титульных турнирах марафона.

Что нужно для участия

Если у вас еще нет аккаунта на PokerMatch, вам нужно пройти несложный процесс регистрации по ссылке. После этого вам необходимо лишь зарегистрироваться на турнир, заплатив необходимый бай-ин. Кроме того, отобраться на ивенты можно и через многочисленные сателлиты. Эти соревнования будут начинаться за пять часов до основного события. Перечень отборочных турниров будет доступен в лобби во вкладке "Структура сателлитов".

Формат

Игроков ждет серия ежедневных турниров Euro PONT по Безлимитному Холдему. Бай-ины – от 250 до 2500 гривен, а гарантированный призовой фонд каждого турнира – от 250 тысяч до миллиона. Все турниры серии будут проходить в формате прогрессивного нокаута с мульти-энтри (не более четырех входов на игрока), а также ребаями и аддонами. Это означает, что один человек может занять сразу несколько призовых мест!

Нокаут Euro PONT Турниромания

Участники могут выиграть призы не только за победы в ивентах. Дополнительное вознаграждение предусмотрено и за выбивание соперников! Если игрок выбил соперника из турнира с бай-ином до 350 грн, то за каждый нокаут участник получает по одному баллу. Нокаут оппонента в турнире с бай-ином от 400 до 500 грн оценивается в два балла, а в остальных турнирах за одно выбивание соперника игрок получает три балла. Все эти очки суммируются в отдельный лидерборд, по итогам которого 40 лучших нокаутёров разделят между собой 250 тысяч гривен! Распределение призового фонда выглядит следующим образом:

Место Призовые 1 50,000 грн 2 37,500 грн 3 30,000 грн 4 22,500 грн 5 17,500 грн 6 12,500 грн 7 10,000 грн 8 7,500 грн 9 5,000 грн 10 3,750 грн 11-15 2,750 грн 16-20 2,250 грн 21-25 1,750 грн 26-30 1,500 грн 31-40 1,250 грн

Сборная Украины

Обращаем ваше внимание и на то, что в дни матчей подопечных Андрея Шевченко на групповой стадии состоятся специальные турниры Оle-Оle-Оle Ukraine с бай-ином 250 гривен и гарантированным призовым фондом в 250 тысяч. Почему бы не добавить себе еще азарта в эти футбольные вечера?