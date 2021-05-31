Тест. Топ-10 интересных фактов о покере

Как на сленге называют покерные комбинации, какой рекорд попал в Книгу Гиннесса и сколько заработал главный богач покера

Покер – уже давно спорт. А где спорт, там эмоции, рекорды, деньги. И азарт. Азарт может быть не только за покерным столом. А к примеру, во время решения нашего теста.

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Мы подготовили десять разных вопросов, которые связаны с покером. Здесь будут вопросы и про комбинации, и про рекорды, и про деньги. Даже про еду! Испытайте себя!

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Кстати, а еще новичков мы учим играть в покер: "апсвинг" и "даунсвинг" – термины, не связанные с сексом. Узнайте, что это такое, чтобы уверенней чувствовать себя за столом