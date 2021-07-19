Тест: как хорошо вы знаете покерные аббревиатуры?

Проверьте свои знания и преодолейте страхи перед непонятным набором букв, который вы встречаете в игре

Покерная терминология может показаться непростой для новичков. В самом деле, одно дело разбираться в названиях комбинаций, а вот понимать профессиональные термины вроде "тильт" или "апстрик" уже сложнее.

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Еще больше проблем у любителей игры возникает при знакомстве с аббревиатурами из мира покера. "Что означают этот набор букв?", – спрашивают недоуменно новички с округленными глазами. На самом деле все не так сложно, как кажется. Предлагаем вам пройти тест и отгадать значения разных аббревиатур. Будет несложно и познавательно!