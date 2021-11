Телевизор уехал в Гондурас. Украинец остановился в двух шагах от суперприза в онлайне

The Big 20 Rewind - одна из крупнейших онлайн-серий

Вчера завершился крупный турнир серии The Big 20 Rewind, который проводился одним из онлайн-румов. Финальный стол события "2010 – Year of the Big Game" с бай-ином 55 долларов был отыгран ночью.

Турнир по Холдему имел необычный формат. Префлоп в нем игрался пот-лимитный, а следующие стадии – без лимита. Победил в турнире костариканец Оскар Уилсон, который выступал под флагом Гондураса.

В финалку он вышел с одним из самых коротких стеков, однако сумел раскачаться в решающей стадии игры. Это позволило Оскару выиграть почти 30 тысяч долларов и получит в подарок от рума телевизор с комплектом акустики.

По профессии Уилсон – системный аналитик. Для него покер и футбол – два его главных хобби, которым он посвятил более 10 лет. Отлично проявил и украинец Тарас Сопотицкий, который был одним из фаворитов финального стола.

Наш соотечественник начал его чиплидером, однако в итоге довольствовался третьим место и призом в 14 тысяч. Еще одним финалистом от Украины стал пользователь vladimir x7, выигравший 3К за седьмое место.

Результаты финального стола "2010 – Year of the Big Game":

