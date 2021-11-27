27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
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Телевизор уехал в Гондурас. Украинец остановился в двух шагах от суперприза в онлайне

Анатолий Дерека
27 ноября, 12:45
Тарас Сопотицкий занял третье место в турнире по покеру, тогда как победа и крутые призовые достались латиноамериканцу Оскару Уилсону

The Big 20 Rewind - одна из крупнейших онлайн-серий

Вчера завершился крупный турнир серии The Big 20 Rewind, который проводился одним из онлайн-румов. Финальный стол события "2010 – Year of the Big Game" с бай-ином 55 долларов был отыгран ночью.

Турнир по Холдему имел необычный формат. Префлоп в нем игрался пот-лимитный, а следующие стадии – без лимита. Победил в турнире костариканец Оскар Уилсон, который выступал под флагом Гондураса.

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В финалку он вышел с одним из самых коротких стеков, однако сумел раскачаться в решающей стадии игры. Это позволило Оскару выиграть почти 30 тысяч долларов и получит в подарок от рума телевизор с комплектом акустики.

По профессии Уилсон – системный аналитик. Для него покер и футбол – два его главных хобби, которым он посвятил более 10 лет. Отлично проявил и украинец Тарас Сопотицкий, который был одним из фаворитов финального стола.

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Наш соотечественник начал его чиплидером, однако в итоге довольствовался третьим место и призом в 14 тысяч. Еще одним финалистом от Украины стал пользователь vladimir x7, выигравший 3К за седьмое место.

Результаты финального стола "2010 – Year of the Big Game":

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  1. Оскар Уилсон – 29 тыс. долларов
  2. Саймон Хиггинс – 20 тыс. долларов
  3. Тарас Сопотицкий – 14 тыс. долларов
  4. I M ICM – 10 тыс. долларов
  5. Alex Vol – 7 тыс. долларов
  6. Андрей Патейчук – 5 тыс. долларов
  7. vladimir x7 – 3 тыс. долларов