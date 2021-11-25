Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ⚽ Рома - Заря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Мартиросян обошел двух украинцев в онлайн-турнире, выиграв 200 тысяч и часы

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
25 ноября, 20:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российский покерист Артур Мартиросян отлично проявляется себя в интернете
Артур Мартиросян добивается успеха в онлайн-покере
Артур Мартиросян добивается успеха в онлайн-покере / Фото: Pokeroff

Недавно завершилась Мировая серия покера, где лучшие игроки со всего мира разыгрывали золотые браслеты и миллионы долларов. Впрочем, не все смогли или захотели поехать в Лас-Вегас.

Так, к примеру, один из лучших российских игроков Артур Мартиросян решил сосредоточиться на европейских ивентах. В начале ноября игроку покорился Main Event EAPT в Минске.

Реклама

Артур Мартиросян

Турнир за 1100 долларов привлек к себе 598 игроков, а среди призеров в основном были россияне (что неудивительно, учитывая место проведения ивента). Победа в событии позволила Мартиросяну поднять 102 тысячи долларов.

Читайте также: Двое украинцев провалились за финальным столом в онлайне

Реклама

А сегодня Артур преуспел уже в онлайне на турнире "The Big 20 Rewind". Заплатив 10,3 тысячи долларов, Мартиросян сумел не только отбить потраченные деньги, но и выиграл 208 тысяч долларов.

Помимо денег, россиянин также получил в подарок элитные часы. Стоит отметить и успехи украинцев. Игрок под ником FullHouseDrop занял 3 место, а Андрей "Babyshark" Козленко завершил ивент на 13-ой позиции.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять