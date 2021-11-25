Мартиросян обошел двух украинцев в онлайн-турнире, выиграв 200 тысяч и часы

Российский покерист Артур Мартиросян отлично проявляется себя в интернете

Артур Мартиросян добивается успеха в онлайн-покере / Фото: Pokeroff

Недавно завершилась Мировая серия покера, где лучшие игроки со всего мира разыгрывали золотые браслеты и миллионы долларов. Впрочем, не все смогли или захотели поехать в Лас-Вегас.

Так, к примеру, один из лучших российских игроков Артур Мартиросян решил сосредоточиться на европейских ивентах. В начале ноября игроку покорился Main Event EAPT в Минске.

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Турнир за 1100 долларов привлек к себе 598 игроков, а среди призеров в основном были россияне (что неудивительно, учитывая место проведения ивента). Победа в событии позволила Мартиросяну поднять 102 тысячи долларов.

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А сегодня Артур преуспел уже в онлайне на турнире "The Big 20 Rewind". Заплатив 10,3 тысячи долларов, Мартиросян сумел не только отбить потраченные деньги, но и выиграл 208 тысяч долларов.

Помимо денег, россиянин также получил в подарок элитные часы. Стоит отметить и успехи украинцев. Игрок под ником FullHouseDrop занял 3 место, а Андрей "Babyshark" Козленко завершил ивент на 13-ой позиции.