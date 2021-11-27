27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Телевізор поїхав до Гондурасу. Українець зупинився за два кроки від суперпризу в онлайні

Анатолій Дерека
27 листопада, 12:45
Тарас Сопотицький посів третє місце в турнірі з покеру, тоді як перемога та круті призові дісталися латиноамериканцю Оскару Вілсону

The Big 20 Rewind – одна з найбільших онлайн-серій

Учора завершився великий турнір серії The Big 20 Rewind, який проводився одним із онлайн-румів. Фінальний стіл події "2010 – Year of the Big Game" з бай-іном 55 доларів було відіграно вночі.

Турнір з Холдему мав незвичайний формат. Префлоп у ньому грався пот-лімітний, а наступні стадії – без ліміту. Переміг у турнірі костариканець Оскар Вілсон, який виступав під прапором Гондурасу

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У фіналку він вийшов з одним із найкоротших стеків, проте зумів розхитатися у вирішальній стадії гри. Це дозволило Оскару виграти майже 30 тисяч доларів та отримає у подарунок від руму телевізор із комплектом акустики.

За професією Вілсон – системний аналітик. Для нього покер і футбол – два його головні хобі, яким він присвятив понад 10 років. Відмінно виявив і українець Тарас Сопотицький, який був одним із фаворитів фінального столу.

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Наш співвітчизник почав його чіплідером, однак у підсумку задовольнявся третім місцем і призом у 14 тисяч. Ще одним фіналістом від України став користувач vladimir x7, який виграв 3К за сьоме місце.

Результати фінального столу "2010 – Year of the Big Game":

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  1. Оскар Вілсон – 29 тис. доларів
  2. Саймон Хіггінс – 20 тис. доларів
  3. Тарас Сопотицький – 14 тис. доларів
  4. I M ICM – 10 тис. доларів
  5. Alex Vol – 7 тис. доларів
  6. Андрій Патейчук – 5 тис. доларів
  7. vladimir x7 – 3 тис. доларів