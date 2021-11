Телевізор поїхав до Гондурасу. Українець зупинився за два кроки від суперпризу в онлайні

The Big 20 Rewind – одна з найбільших онлайн-серій

Учора завершився великий турнір серії The Big 20 Rewind, який проводився одним із онлайн-румів. Фінальний стіл події "2010 – Year of the Big Game" з бай-іном 55 доларів було відіграно вночі.

Турнір з Холдему мав незвичайний формат. Префлоп у ньому грався пот-лімітний, а наступні стадії – без ліміту. Переміг у турнірі костариканець Оскар Вілсон, який виступав під прапором Гондурасу

У фіналку він вийшов з одним із найкоротших стеків, проте зумів розхитатися у вирішальній стадії гри. Це дозволило Оскару виграти майже 30 тисяч доларів та отримає у подарунок від руму телевізор із комплектом акустики.

За професією Вілсон – системний аналітик. Для нього покер і футбол – два його головні хобі, яким він присвятив понад 10 років. Відмінно виявив і українець Тарас Сопотицький, який був одним із фаворитів фінального столу.

Наш співвітчизник почав його чіплідером, однак у підсумку задовольнявся третім місцем і призом у 14 тисяч. Ще одним фіналістом від України став користувач vladimir x7, який виграв 3К за сьоме місце.

Результати фінального столу "2010 – Year of the Big Game":

