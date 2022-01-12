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Так выглядит эйфория! Эксперт украинского покер-рума выиграл почти 250 тысяч в онлайне (видео)

Анатолий Дерека
12 января, 14:30
Глеб Тремзин сумел обойти более 3,5 тысяч оппонентов и триумфовать в крупном онлайн-турнире, выиграв наибольшие призовые за карьеру

Глеб Тремзин оформил бест-кэш в онлайне

С начала года один из крупнейших онлайн-румов мира проводит престижную серию Winter Series. Одним из лучших игроков 2022 года в ней является бразильский футболист Неймар, который уже дважды обновил свой бест-кэш.

Вчера же подошел к концу Main Event серии, который собрать почти четыре тысячи входом (3936). Бай-ин был не самый высокий – 530 долларов.

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Одним из участников стал эксперт PokerMatch Глеб Тремзин. Второй день покерист начинал всего с 9 бб, однако сумел отлично раскрутиться и дойти до финального дня со вторым стеком. А финалку Глеб и вовсе начал чиплидером!

В итоге Тремзин дошел до хедз-апа с британцем Джейми О'Коннором, с которым договорился о дележке и оставил на кону лишь 15 тысяч долларов. В дуэли удача была на стороне эксперта PokerMatch и он сумел выиграть, собрав в решающей раздаче сет из "восьмерок". Радости Глеба не было предела!

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При этом финалку Тремзин транслировал в прямом эфире, а его друзья создали настоящую фан-зону поддержки покериста. В онлайне его поддерживали 12 тысяч поклонников. Победа позволила Глебу оформить свой бест-кэш в онлайне, подняв 248,5 тысячи долларов.

На своей страничке в Instagram игрок признался, что планирует отправиться в путешествие на остров Ниуэ в Тихом океане. Кроме того, Тремзин разыграет одну путевку и среди своих подписчиков.