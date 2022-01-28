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Сорили деньгами немерено! Малиновский проиграл 100 тысяч долларов в покер

Павел Василенко
28 января, 20:38
Польский игрок Виктор Малиновский четырежды неудачно зашел в турнир хайроллеров, что стоило ему круглой суммы. Победителем стал Артур Мартиросян

Виктор Малиновский - один из лучших польских игроков

Этой ночью подошел к концу крупный ивент Super High Roller в одном из онлайн-румов мира. Бай-ин события составил солидные 25 тысяч долларов, что позволило собрать аж 76 входов.

Неудивительно, что турнир привлек к себя многих хайроллеров. Причем вызвал настолько большой интерес, что многие из них совершили по несколько входов и прогорели по-крупному.

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К примеру, Виктор Малиновский и Стивен Чидвик зашли в ивент четыре раза, однако непопадание в ITM стоило им 100 тысяч. Обидно вылетел и Сэт Дэвис, который после трех входов вылетел на 9 месте при шести призовых.

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А вот Джейсон Кун отделался легким испугом и даже остался в небольшом плюсе. Сделав аж шесть энтри, американец занял 4 место и поднял 217 тысяч.

Победителем же стал россиянин Артур Мартиросян. Покерист использовал лишь два входа и сумел заработать аж 445 тысяч долларов.

Призовые за турнир $25K Super High Roller:

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  1. Артур Мартиросян – 445 тыс. долларов
  2. Хуан Домингес – 350 тыс. долларов
  3. Элис Парссинен – 275 тыс. долларов
  4. Джейсон Кун – 217 тыс. долларов
  5. Андраш Немет – 171 тыс. долларов
  6. Ник Петранджело – 134 тыс. долларов