Смітили грошима непомірно! Малиновський програв 100 тисяч доларів у покер

Віктор Малиновський - один із найкращих польських гравців
Цієї ночі добіг кінця великий івент Super High Roller в одному з онлайн-румів світу. Бай-ін події склав солідні 25 тисяч доларів, що дозволило зібрати аж 76 входів.
Не дивно, що турнір привернув до себе багатьох хайролерів. Причому викликав настільки великий інтерес, що багато хто з них здійснив кілька входів і прогорів по-крупному.
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Наприклад, Віктор Малиновський та Стівен Чидвік зайшли в івент чотири рази, проте непотрапляння до ITM коштувало їм 100 тисяч. Прикро вилетів і Сет Девіс, який після трьох входів вилетів на 9 місці за шести призових.
А от Джейсон Кун відбувся легким переляком і навіть залишився у невеликому плюсі. Зробивши аж шість ентрі, американець посів 4 місце та підняв 217 тисяч.
Переможцем став росіянин Артур Мартіросян. Покерист використав лише два входи та зумів заробити аж 445 тисяч доларів.
Призові за турнір $25K Super High Roller:
- Артур Мартіросян – 445 тис. доларів
- Хуан Домінгес – 350 тис. доларів
- Еліс Парсінен – 275 тис. доларів
- Джейсон Кун – 217 тис. доларів
- Андраш Немет – 171 тис. доларів
- Нік Петранджело – 134 тис. доларів