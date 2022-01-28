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Смітили грошима непомірно! Малиновський програв 100 тисяч доларів у покер

Павло Василенко
28 січня, 20:38
Польський гравець Віктор Малиновський чотири рази невдало зайшов у турнір хайролерів, що коштувало йому чималої суми. Переможцем став Артур Мартиросян

Віктор Малиновський - один із найкращих польських гравців

Цієї ночі добіг кінця великий івент Super High Roller в одному з онлайн-румів світу. Бай-ін події склав солідні 25 тисяч доларів, що дозволило зібрати аж 76 входів.

Не дивно, що турнір привернув до себе багатьох хайролерів. Причому викликав настільки великий інтерес, що багато хто з них здійснив кілька входів і прогорів по-крупному.

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Наприклад, Віктор Малиновський та Стівен Чидвік зайшли в івент чотири рази, проте непотрапляння до ITM коштувало їм 100 тисяч. Прикро вилетів і Сет Девіс, який після трьох входів вилетів на 9 місці за шести призових.

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А от Джейсон Кун відбувся легким переляком і навіть залишився у невеликому плюсі. Зробивши аж шість ентрі, американець посів 4 місце та підняв 217 тисяч.

Переможцем став росіянин Артур Мартіросян. Покерист використав лише два входи та зумів заробити аж 445 тисяч доларів.

Призові за турнір $25K Super High Roller:

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  1. Артур Мартіросян – 445 тис. доларів
  2. Хуан Домінгес – 350 тис. доларів
  3. Еліс Парсінен – 275 тис. доларів
  4. Джейсон Кун – 217 тис. доларів
  5. Андраш Немет – 171 тис. доларів
  6. Нік Петранджело – 134 тис. доларів