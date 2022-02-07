Сможет купить себе бутылку виски! Джейк Дэниелс выиграл 200 тысяч долларов в Лас-Вегасе

Джейк Дэниелс выиграл третий ивент PokerGo Cup / Фото: Pokeroff

В Лас-Вегасе стартовала первая хайроллерская серия года PokerGo Cup, которая проводится популярной стриминговой платформой PokerGo. Организаторы наметили 15 топ-турниров с лучшими игроками планеты.

Бай-ин событий варьируется от 10 тысяч до 100К долларов. На серии уже произошло знаменательное событие. Брин Кенни занял третье место во втором ивенте и сумел возглавить рейтинг All Time Money List, обогнав Джастина Бономо.

Реклама

Вчера же подошел к концу третий турнир PokerGo Cup с бай-ином 10 тысяч долларов. На него зарегистрировалось аж 80 игроков. Призовой фонд разделили между собой 12 хайроллеров, среди которых были Стив Золотов, Джастин Салиба, Крис Мурман и победитель второго ивента Шон Перри.

Читайте также: Двоим россиянам удалось отскочить от неминуемого фиаско (видео)

Этот турнир выиграл американец с довольно знакомым именем и фамилией для любителей виски – Джейк Дэниелс. Причем финалку покер-про начинал с четвертым стеком, но сумел дойти до хедз-апа и нокаутировать Джереми Осмуса.

Реклама

"За последние полгода я проделал огромную работу с несколькими тренерами. Я пытался стать лучше потому, что мои оппоненты чертовски хороши".

Победа позволила Дэниелсу завоевать 200 тысяч и довести свой общий доход от покера до отметки 2,5 миллиона долларов.

Результаты финального стола PokerGo Cup 03: