Сможет купить себе бутылку виски! Джейк Дэниелс выиграл 200 тысяч долларов в Лас-Вегасе

Джейк Дэниелс выиграл третий ивент PokerGo Cup / Фото: Pokeroff
В Лас-Вегасе стартовала первая хайроллерская серия года PokerGo Cup, которая проводится популярной стриминговой платформой PokerGo. Организаторы наметили 15 топ-турниров с лучшими игроками планеты.
Бай-ин событий варьируется от 10 тысяч до 100К долларов. На серии уже произошло знаменательное событие. Брин Кенни занял третье место во втором ивенте и сумел возглавить рейтинг All Time Money List, обогнав Джастина Бономо.
Вчера же подошел к концу третий турнир PokerGo Cup с бай-ином 10 тысяч долларов. На него зарегистрировалось аж 80 игроков. Призовой фонд разделили между собой 12 хайроллеров, среди которых были Стив Золотов, Джастин Салиба, Крис Мурман и победитель второго ивента Шон Перри.
Читайте также: Двоим россиянам удалось отскочить от неминуемого фиаско (видео)
Этот турнир выиграл американец с довольно знакомым именем и фамилией для любителей виски – Джейк Дэниелс. Причем финалку покер-про начинал с четвертым стеком, но сумел дойти до хедз-апа и нокаутировать Джереми Осмуса.
"За последние полгода я проделал огромную работу с несколькими тренерами. Я пытался стать лучше потому, что мои оппоненты чертовски хороши".
Победа позволила Дэниелсу завоевать 200 тысяч и довести свой общий доход от покера до отметки 2,5 миллиона долларов.
Результаты финального стола PokerGo Cup 03:
- Джейк Дэниелс – 200 тыс. долларов
- Джереми Осмус – 144 тыс. долларов
- Питер Вайнанд – 96 тыс. долларов
- Крис Мурман – 80 тыс. долларов
- Шон Винтер – 64 тыс. долларов
- Брок Уилсон – 48 тыс. долларов