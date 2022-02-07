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Сможет купить себе бутылку виски! Джейк Дэниелс выиграл 200 тысяч долларов в Лас-Вегасе

Анатолий Дерека
7 февраля, 17:11
Американский покерист из Техаса обошел 79 соперников в турнире PokerGo Cup и завоевал солидную сумму. В прошлом году он уже триумфовал в таком же ивенте

Джейк Дэниелс выиграл третий ивент PokerGo Cup / Фото: Pokeroff

В Лас-Вегасе стартовала первая хайроллерская серия года PokerGo Cup, которая проводится популярной стриминговой платформой PokerGo. Организаторы наметили 15 топ-турниров с лучшими игроками планеты.

Бай-ин событий варьируется от 10 тысяч до 100К долларов. На серии уже произошло знаменательное событие. Брин Кенни занял третье место во втором ивенте и сумел возглавить рейтинг All Time Money List, обогнав Джастина Бономо.

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Вчера же подошел к концу третий турнир PokerGo Cup с бай-ином 10 тысяч долларов. На него зарегистрировалось аж 80 игроков. Призовой фонд разделили между собой 12 хайроллеров, среди которых были Стив Золотов, Джастин Салиба, Крис Мурман и победитель второго ивента Шон Перри.

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Этот турнир выиграл американец с довольно знакомым именем и фамилией для любителей виски – Джейк Дэниелс. Причем финалку покер-про начинал с четвертым стеком, но сумел дойти до хедз-апа и нокаутировать Джереми Осмуса.

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"За последние полгода я проделал огромную работу с несколькими тренерами. Я пытался стать лучше потому, что мои оппоненты чертовски хороши".

Победа позволила Дэниелсу завоевать 200 тысяч и довести свой общий доход от покера до отметки 2,5 миллиона долларов.

Результаты финального стола PokerGo Cup 03:

  1. Джейк Дэниелс – 200 тыс. долларов
  2. Джереми Осмус – 144 тыс. долларов
  3. Питер Вайнанд – 96 тыс. долларов
  4. Крис Мурман – 80 тыс. долларов
  5. Шон Винтер – 64 тыс. долларов
  6. Брок Уилсон – 48 тыс. долларов