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Скандальный Билзерян продает особняк за 6 миллионов. Как выглядит поместье "короля Instagram"

Павел Василенко
18 февраля, 16:22
Покерист-бизнесмен решил расстаться с домом, где провел свое детство. Особняк фигурировал в деле о банкротстве отца Дэна

Дэн Билзерян продает свой шикарный дом / Фото: ДДХ ПОКЕР

Американец армянского происхождения Дэн Билзерян является одной из самых неоднозначных фигур в покере. Игрок редко бывает за овальным столом, однако часто хвастается крутыми выигрышами в приватных играх.

Больше всего Билзеряна знают по его Instagram-страничке. Парень регулярно постит фотографии своей шикарной жизни в компании полуголых красоток. Неудивительно, что на его страничку подписалось более 32 миллионов фолловеров.

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Теперь же от части этой шикарной жизни Дэн готов отказаться. Недавно Билзерян выставил на продажу свой шикарный особняк, в котором он провел свое детство.

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Причины выставления на продажу неизвестны, однако запрашиваемая сумма впечатляет – аж 6 миллионов долларов. Стоит отметить, что данный дом фигурировал в 2000-х годах в деле о банкротстве отца Билзеряна.

Пол не раз продавал жилье подставным компаниям, которые были связаны с ним. Именно так он смог оставить поместье в своей собственности. В данном доме есть аж 10 спален, целых 19 ванных комнат, кинотеатр, спортзал, бассейн, винная комната и даже небольшой аквапарк.

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