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Скандальний Білзерян продає особняк за 6 мільйонів. Як виглядає маєток "короля Instagram"

Павло Василенко
18 лютого, 16:22
Покерист-бізнесмен вирішив попрощатися з будинком, де провів своє дитинство. Особняк фігурував у справі про банкрутство отця Дена

Ден Білзерян продає свій шикарний будинок / Фото: ДДХ ПОКЕР

Американець вірменського походження Ден Білзерян є однією з неоднозначних фігур у покері. Гравець рідко буває за овальним столом, проте часто хвалиться крутими виграшами у приватних іграх.

Найбільше Білзеряна знають на його Instagram-сторінці. Хлопець регулярно постить фотографії свого шикарного життя в компанії напівголих красунь. Не дивно, що на його сторінку підписалося понад 32 мільйони фоловерів.

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Тепер же від частини цього розкішного життя Ден готовий відмовитися. Нещодавно Білзерян виставив на продаж свій розкішний особняк, у якому він провів своє дитинство.

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Причини виставлення на продаж невідомі, проте сума, що запитується, вражає – аж 6 мільйонів доларів. Варто зазначити, що цей будинок фігурував у 2000-х роках у справі про банкрутство отця Білзеряна.

Підлога не раз продавала житло підставним компаніям, які були пов'язані з ним. Саме так він зміг залишити маєток у своїй власності. У цьому будинку є аж 10 спалень, цілих 19 ванних кімнат, кінотеатр, спортзал, басейн, винна кімната і навіть невеликий аквапарк.

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