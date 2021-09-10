Шон Перри оставил позади себя Даниэля Негреану в гонке за пиджаком

Шон Перри - победитель второго ивента Poker Masters 2021 / Фото: Pocketfives

На неделе стартовал новая серия турниров среди хайроллеров Poker Masters. Лучшие игроки мира сыграют 12 ивентов, чтобы определить нового владельца фиолетового пиджака.

Участие во втором турнире по Безлимитному Холдему приняли 86 игроков, который заплатили по 10 тысяч бай-ина. За финальный стол вышли шесть игроков с именем.

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К примеру, пятое место на турнире занял Сэм Соверел, а топ-тройку замкнул Даниэль Негреану. В хедз-апе сошлись Джереми Осмус и Шон Перри, который имел перевес в стеке.

Дуэль продлилась менее получаса, поскольку Перри уверенно доказывал свое превосходство над соперником. В решающей раздаче Осмус неудачно пошел в блеф.

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Джереми получил QJ, тогда как Шону на руки выпали KJ. Когда дело дошло до ривера (на столе лежали А-9-2-К-6), Осмус решил напугать оппонента и пошел в олл-ин.

Перри имел пару королей, поэтому поддержал ставку и вышел победителем. Это позволило Шону войти в тройку самых успешных игроков 2021 года. Его доход от покера в этом году превысил 3 миллиона долларов.

Результаты финального стола Poker Masters Event #2: