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С корабля на бал: джетлаг не помешал немцу выиграть первый браслет WSOP в карьере

Павел Василенко
19 июня, 16:26
Нино Улльман не успел акклиматизироваться в Лас-Вегасе, но все равно стал триумфатором Мировой серии покера

Нино Улльман - победитель турнира Мировой серии покера / Фото: WSOP

Мировая серия покера приближается к своей середине. Организаторы определились уже с 33 чемпионами WSOP, которые получили золотые браслеты.

Многие из них впервые стали триумфаторами самых крупных турниров по покеру в мире. Подарил нам нового чемпиона и ивент №33 по Безлимитному Холдему.

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Событие с бай-ином 3К долларов собрало аж 1348 входов, что позволило призовому фонду перевалить отметку в 3,5 миллиона. Одним из призеров стал украинец Павел Векслер, занявший 162 место.

Триумфовал же немец Нино Улльман. Парень сумел в хедз-апе одолеть Тимоти Фланка и добыть почти 600 тысяч долларов. При этом после игры Нино отметил, что лишь пару дней назад прибыл в Лас-Вегас из Германии и до сих пор не акклиматизировался.

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"Кажется, я даже не понял сразу, что выиграл браслет. Возможно, я все еще страдаю из-за смены часовых поясов. Я счастлив и мне приятно, что столько людей собралось, чтобы сфотографироваться со мной и поддержать. Хотя, если честно, во время игры они меня больше отвлекали, чем помогали".

Результаты финального стола турнира WSOP 6-Handed NLH:

  1. Нино Улльман – 594 тыс. долларов
  2. Тимоти Фланк – 367,1 тыс. долларов
  3. Энтони Ху – 257,8 тыс. долларов
  4. Даррен Элиас – 183,6 тыс. долларов
  5. Дэвид Питерс – 132,6 тыс. долларов
  6. Ландер Лихо – 97,2 тыс. долларов
  7. Фред Голдберг – 72,3 тыс. долларов