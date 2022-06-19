С корабля на бал: джетлаг не помешал немцу выиграть первый браслет WSOP в карьере

Нино Улльман - победитель турнира Мировой серии покера / Фото: WSOP
Мировая серия покера приближается к своей середине. Организаторы определились уже с 33 чемпионами WSOP, которые получили золотые браслеты.
Многие из них впервые стали триумфаторами самых крупных турниров по покеру в мире. Подарил нам нового чемпиона и ивент №33 по Безлимитному Холдему.
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Событие с бай-ином 3К долларов собрало аж 1348 входов, что позволило призовому фонду перевалить отметку в 3,5 миллиона. Одним из призеров стал украинец Павел Векслер, занявший 162 место.
Триумфовал же немец Нино Улльман. Парень сумел в хедз-апе одолеть Тимоти Фланка и добыть почти 600 тысяч долларов. При этом после игры Нино отметил, что лишь пару дней назад прибыл в Лас-Вегас из Германии и до сих пор не акклиматизировался.
"Кажется, я даже не понял сразу, что выиграл браслет. Возможно, я все еще страдаю из-за смены часовых поясов. Я счастлив и мне приятно, что столько людей собралось, чтобы сфотографироваться со мной и поддержать. Хотя, если честно, во время игры они меня больше отвлекали, чем помогали".
Результаты финального стола турнира WSOP 6-Handed NLH:
- Нино Улльман – 594 тыс. долларов
- Тимоти Фланк – 367,1 тыс. долларов
- Энтони Ху – 257,8 тыс. долларов
- Даррен Элиас – 183,6 тыс. долларов
- Дэвид Питерс – 132,6 тыс. долларов
- Ландер Лихо – 97,2 тыс. долларов
- Фред Голдберг – 72,3 тыс. долларов