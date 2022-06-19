З корабля на бал: джетлаг не завадив німцеві виграти перший браслет WSOP у кар'єрі

Ніно Улльман – переможець турніру Світової серії покеру / Фото: WSOP

Світова серія покеру наближається до своєї середини. Організатори визначилися вже із 33 чемпіонами WSOP, які отримали золоті браслети.

Багато хто з них уперше став тріумфатором найбільших турнірів з покеру у світі. Подарував нам нового чемпіона та івент №33 з Безлімітного Холдему.

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Подія з бай-іном 3К доларів зібрала аж 1348 входів, що дозволило призовому фонду перевалити позначку 3,5 мільйона. Одним із призерів став українець Павло Векслер, який посів 162 місце.

Тріумфував же німець Ніно Улльман. Хлопець зумів у хедз-апі здолати Тімоті Фланка та здобути майже 600 тисяч доларів. При цьому після гри Ніно зазначив, що лише кілька днів тому прибув до Лас-Вегаса з Німеччини і досі не акліматизувався.

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"Здається, я навіть не зрозумів відразу, що виграв браслет. Можливо, я все ще страждаю через зміну часових поясів. Я щасливий і мені приємно, що стільки людей зібралося, щоб сфотографуватися зі мною і підтримати. Хоча, якщо чесно, у час гри вони мене більше відволікали, ніж допомагали.

Результати фінального столу турніру WSOP 6-Handed NLH: