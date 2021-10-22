21 октября 22:00
ЦСКА София 0
Заря 1
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Крипто

Рост биткоина вызвал скачок курса на другие криптовалюты. Etereum едва не побил рекорд

Анатолий Дерека
22 октября, 17:20
Самая ценная криптовалюта стала локомотивом для всего рынка, позволив и другим валютам подняться в стоимости

Рост биткоина вызвал скачок курса на другие криптовалюты / Фото: Getty Images

Недавно курс биткоина установил исторический рекорд. 20 октября цена за одну монету криптовалюты перевалила за отметку в 66 тысяч долларов.

Скачок курса "битка" вызвал повышение спроса и на другие криптовалюты. Рекордным повышением курса отметилась валюта Solana (+23%). Теперь одна ее монета равна 185 долларов.

Реклама

Также инвесторы и в Ethereum, которая прибавила за сутки 8%. Как и биткоин, криптовалюта едва не побила свой исторический рекорд, остановившись на отметке 4252 доллара. В мае этого года курс составлял 4379 американских денег.

Реклама

Кроме того, скачок "битка" вызвал и рост криптовалюты Cardano. За сутки ее цена поднялась на 6% и теперь составляет 2,17 доллара. Подорожала и Binance Coin, которая вплотную приблизилась к отметке в 500 долларов.

Читайте также: Биткоин или золото – куда лучше инвестировать?

К слову, британские эксперты рассказали, когда стоит ожидать падения курса биткоина. По их прогнозам, уже в начале 2022 года цена самой дорогой криптовалюты составит 100 тысяч долларов.

Реклама