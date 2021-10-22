Рост биткоина вызвал скачок курса на другие криптовалюты. Etereum едва не побил рекорд

Рост биткоина вызвал скачок курса на другие криптовалюты / Фото: Getty Images

Недавно курс биткоина установил исторический рекорд. 20 октября цена за одну монету криптовалюты перевалила за отметку в 66 тысяч долларов.

Скачок курса "битка" вызвал повышение спроса и на другие криптовалюты. Рекордным повышением курса отметилась валюта Solana (+23%). Теперь одна ее монета равна 185 долларов.

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Также инвесторы и в Ethereum, которая прибавила за сутки 8%. Как и биткоин, криптовалюта едва не побила свой исторический рекорд, остановившись на отметке 4252 доллара. В мае этого года курс составлял 4379 американских денег.

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Кроме того, скачок "битка" вызвал и рост криптовалюты Cardano. За сутки ее цена поднялась на 6% и теперь составляет 2,17 доллара. Подорожала и Binance Coin, которая вплотную приблизилась к отметке в 500 долларов.

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К слову, британские эксперты рассказали, когда стоит ожидать падения курса биткоина. По их прогнозам, уже в начале 2022 года цена самой дорогой криптовалюты составит 100 тысяч долларов.