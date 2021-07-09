Психология азарта: Какие типы игроков существуют и что им советуют психологи

От профи до тусовщика – узнайте, какой тип ваш, и получите совет от специалиста, который позволит улучшить ваше качество игры

Кто не рискует, тот не пьет шампанское? Насколько эта тактика отражает реальную психологию Игры – разбираемся вместе в новой рубрике "Психология азарта".

В психологии азарта существует множество классификаций игроков – по тому, что для них главное в игре, по типу мышления и темперамента, и даже по тому, как они влияют на поведение оппонентов. Рассказываем о самых распространенных психологических портретах игроков и их проблемах.

Интуиты

Довольно распространенный тип игроков, которые считают, что выиграть можно только благодаря "чуйке". Для этого, по их мнению, достаточно прислушиваться к своему внутреннему голосу и руководствоваться собственными ощущениями игры.

Обычно таким игрокам довольно сложно анализировать не только игру оппонентов, но и свою собственную. Так же, как просчитывать и прогнозировать.

А вот определить их легко – и в казино, и онлайн. Когда игра не идет, они винят в этом судьбу и злой рок.

Профессиональные психологи же говорят, что интуиции действительно есть место в игре. Но это работает только в том случае, когда она основана на знаниях, а не на инстинкте.

Вот как об этом пишет в книге "Покер: игры разума 2" Джаред Тендлер:

Игроки зачастую совершают ошибку, думая, что интуиция и инстинкты – это одно и то же, однако данная точка зрения далека от истины. Интуиция использует весь диапазон ваших знаний, тогда как инстинкты основаны лишь на знаниях, существующих на уровне бессознательной компетенции. Между ними находится сознательный инструмент принятия решений, который вы не всегда используете настолько эффективно, насколько хотели бы – мышление.

Логики

Это – полная противоположность интуитов. Игроки, которые считают, что выиграть можно, если все тщательно просчитать, подогнать под определенные формулы и заранее продумать все возможные игровые комбинации и ситуации. Они верят, что существует "идеальная ставка", которую они обязательно просчитают и сделают.

Главные ошибки их обычно состоят в том, что они мало принимают в расчет, что их оппоненты также имеют собственный план на игру. А это, конечно же, влияет на всех участников процесса. Ну и почему-то обделяют своим вниманием долю вероятностей и случайностей.

Это обычно довольно сконцентрированные люди, которым сложно расслабиться и получить удовольствие от самого процесса. Ведь их мозг постоянно занят сложными вычислительными операциями.

В своей книге "Теория покера" известный профи Дэвид Склански объясняет, что логика азартных игр гораздо сложнее, чем может показаться "математикам":

Логика покера не чисто математическая. Покер, как и все карточные игры, – это игра с неполной информацией, что отличает ее от таких настольных игр как шахматы, шашки и нарды, где вы всегда можете видеть, что делает ваш оппонент. Если бы все карты были открыты все время, каждый игрок мог бы играть точно и математически грамотно. Любой отклоняющийся от правильной игры уменьшает свое математическое ожидание и увеличивает его у соседей.

Сенсорики

Так называют игроков, которые при принятии решений в игре руководствуются в основном чувствами и эмоциями, играют "по настроению". Собственно, они участвуют вовсе не для выигрыша, а ради ярких ощущений, которые он им может дать.

Сюда же относят тех, кто вроде бы изначально имеет какой-никакой план и стратегию, но под влиянием игры забывают об этом, не в силах совладать с эмоциями.

Иногда сенсориков также именуют агрессорами, из-за того, что их эмоциональное состояние передается соперникам. Они задают саму атмосферу игры. А когда игра не идет, выражают свое разочарование очень открыто, бурно и порой агрессивно.

Психологи уверяют, что и с этим типом игроков можно работать. Ведь цель игры – не в том, чтобы "обрубить" абсолютно все эмоции, а в том, чтобы научиться их контролировать. Профессиональные покеристы и писатели Ян Тейлор и Мэтью Хильгер в книге "Покерное мышление" советуют:

Запишите эмоции, которые вы часто испытываете за столом, а также причины, по которым они у вас возникают. Само по себе осознание этих эмоций и причин их появления – уже полдела борьбы с ними. И когда в следующий раз вы заметите проявление таких эмоций, постарайтесь "уменьшить" их влияние на вас. Таким образом, вы сможете постепенно от них избавиться.

Тусовщики

Их еще называют "случайными прохожими". Люди, которые играют и не ради выигрыша, и не ради эмоций, а скорее ради отдыха и общения. Для них игра – возможность потусить с друзьями, выпить по бокальчику, обсудить последние новости и повеселиться. Просто в этот конкретный день они выбрали в качестве развлечения покерный стол, а завтра – пойдут в караоке. Не принципиально.

Они редко рискуют и обычно не делают ставок, которые могут как-либо серьезно отразиться на их кошельке. Все в рамках бюджета на "тусу".

Особых предостережений и советов от психологов для тусовщиков нет: вы умеете веселиться – вот и прекрасно. Единственное: не забывайте, что в крупных казино сама атмосфера располагает не просто тусить, а максимально втягиваться в азартный процесс.

Профи

Так говорят не только о профессиональных игроках, для которых азартные игры становятся работой. Профи также называют уверенных в себе, спокойных игроков, которые играют редко, но метко. И всегда – ради выигрыша.

А чтобы его достичь, довольно много времени уделяют своему игровому образованию: читают литературу по стратегиям, смотрят обучающие видео, анализируют собственные игры с помощью специальных программ, смотрят игры более продвинутых игроков. Словом, не останавливаются в своем развитии.

В итоге – имеют бОльший опыт и квалификацию, чем их оппоненты. И одним этим иногда ставят их в тупик, заставляя сомневаться в собственных силах.

Психологи советуют профи не забывать, что деньги – еще не все. Ведь настоящий азарт – испытывать удовольствие и от выигрыша, и от самого процесса, и даже иногда от проигрыша.

Игры должны приносить удовольствие. Это очень неправильно, когда игры делают людей несчастливыми, – говорит известный психолог Алан Скунмейкер.