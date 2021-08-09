Психология азарта: Как удержать баланс между игрой и реальной жизнью

Если в какой-то момент игра становится вашим главным смыслом, или же в жизни вообще не остается ничего, кроме азарта – значит, вы свернули не туда. Рассказываем, как найти равновесие между игрой и повседневностью.

Кто не рискует, тот не пьет шампанское? Насколько эта тактика отражает реальную психологию Игры – разбираемся вместе в новой рубрике "Психология азарта".

Не ставьте на кон что-то большее, чем деньги

Большинство психологов, которые работают в сфере азарта, сходятся в том, что никакие советы по удачной балансировке не сработают, если вы не запомните одно простое правило: что бы ни случилось, как бы ни шла игра, выигрываете вы или проигрываете, даже на секунду не допускайте мысль о том, что вы рискуете чем-то большим, чем деньги.

Ваши успехи в игре не делают вас лучшим или худшим человеком, никак не раскрывают вашу личность и не определяют ваше место в обществе. Вы не должны думать, что рискуете собственной репутацией или уважением к себе.

Играть гораздо спокойнее и приятнее, когда вы знаете, что в даже в самом крайнем случае не потеряете в игре ничего, кроме денег.

Один из самых известных покерных психологов планеты Джаред Тендлер в книге "Покер: Игры разума" пишет:

Если вы проиграли, то это означает, что они лучше вас, что ваши оппоненты будут чувствовать превосходство над вами, и никак не наоборот, даже если им просто повезло.

Не недооценивайте стресс

Умение держать баланс означает, в том числе, ваше умение признать, что игра оказываете на вас давление. При этом не важно – удачно она складывается или нет.

К истощению приводят не проигрыши или выигрыши, а сильная мотивация и отсутствие отдыха. Не стоит загоняться и загонять себя в стресс. Иначе можно перестать испытывать удовольствие и от игры, и от реальной жизни.

Вы никогда не достигнете своих пиковых показателей, которых могли бы достичь, если вы не будете следить за собой вне покерного стола. Вам надо поддерживать здоровую диету, регулярно заниматься спортом и как следует высыпаться каждый день. Вы также должны поддерживать невысокий уровень стресса в других сферах вашей жизни и заботиться о себе в психологическом и эмоциональном плане, что в свою очередь снизит тенденцию к тильту, – объясняет автор книги "Пиковая производительность в покере" Трэвис Штеффен.

Делайте паузы

Паузы – ваши друзья. Большие или маленькие, даже перерывы на пару часов способны выровнять баланс между игрой и повседневной жизнью, помогают собраться с силами и избавиться от стресса.

Но, конечно же, в идеале перерывы между играми нужно делать максимально качественными и наполненными. Не стоит сразу же бросаться к анализу ваших игр. А лучше – вовсе в это время выбросить их из головы. Да, это сложно, но есть секреты и лайфхаки, которые могут помочь.

Например, заведите себе правило: записывать то, что вас беспокоит, на бумаге, и оставлять его там, тем временем переключившись на совершенно другие занятия.

Большинство людей "выпускают пар" непродуктивно. Они срываются на других или даже на себя. Вместо этого выпускайте пар, записывая свои мысли и чувства, относящиеся к покеру, чтобы от них избавиться, а также зафиксировать то, что вас больше всего раздражает, – объясняет Джаред Тендлер.

Завязывайте, если игра вас больше не радует

Профессиональные игроки объясняют: успех в азартных играх определяется не количеством выигранных денег, как часто думают новички. Истинный успех определяется тем, как игра влияет на вашу повседневную жизнь.

Если в какой-то момент проигрыши начинают приносить вам больше разочарований, чем выигрыши – радости – завязывайте с этим. Это означает, что вы перегорели к игре. И рискуете полным выгоранием в жизни.

Некоторые игроки заходят слишком далеко и играют в покер так много, что они уже не получают никакой радости, или же выигранные ими деньги не стоят ничего, потому что они не тратят их на реальные вещи. Это показатель, что в какой-то степени вы не понимаете основной смысл игры. Для по-настоящему сбалансированной жизни вам необходимо иметь время и для других ваших хобби, таких как гольф, музыка, спорт, путешествия или что-то еще, – объясняют два талантливых игрока Ян Тейлор и Мэтью Хилджер в книге "Покерное мышление".