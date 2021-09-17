Просто съездил с друзьями в Вегас: скромный айтишник разорвал профессионалов в крупном турнире

Майлс Рампель - сенсационный триумфатор девятого турнира Poker Masters / Фото: Pocketfives
Ночью в Лас-Вегасе завершился девятый турнир хайроллерской серии Poker Masters. Лучшие игроки мира в 12-ти ивентах определяют нового владельца фиолетового пиджака
На отчетный турнир по Омахе зарегистрировалось 43 игрока, которые внесли по 25 тысяч долларов бай-ина. Это позволило нарастить призовой фонд до одного с лишним миллиона.
Участие в нем приняли не только топ-покеристы вроде Стивена Чидвика, Шона Винтера или Джейка Дэниелса, но и даже любители. Одним из таких стал Майлс Рампель, который шокировал все покерное сообщество.
Парень не только вышел за финальный стол, но и долгое время был за ним чиплидером. Американец сумел дойти до хедз-апа, где преимущество в стеке было уже у его оппонента Луиса Гарзы.
Впрочем, Майлс не сдался и быстро вышел вперед в дуэли. Когда его преимущество по стеку доросло до пятикратного, любитель нанес решающий удар.
Рампель получил
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Во-первых, американец мог дождаться черву на терне или ривере, чтобы собрать флеш. Также Гарзе на помошь пришла бы и десятка для стрита. А вот у Рампеля уже была старшая пара JJ.
Гарза решил рискнуть и пошел в олл-ин и Майлс поддержал его. Фортуна была на стороне любителя, выдав
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Победа позволила Рампелю впервые триумфовать на профессиональной покерной арене, подняв 365,5 тысячи долларов. Сам парень работает IT-предпринимателем в Калифорнии.
Как он сам признается, в юношестве он играл в покер не более чем на 5 долларов, но затем забросил его и занялся учёбой. Построив успешный бизнес, парень вернулся в игру и не побоялся зайти в турнир хайроллеров, когда приехал с друзьями в Лас-Вегас.
"Друзья подбили меня сыграть. Сначала подумал, что надо рискнуть. А на утро во время регистрации уже были сомнения. Только приехал в Лас-Вегас и уже всажу 25 тысяч на турнир профессионалов...
Мне невероятно складывалось, в финалке раз шесть зашли тузы. Я играл в своём уникальном стиле с кучей ликов, но карты за меня заступались".
Сразу после победы Майлса его друзья залетели на съемочную площадку и стали поздравлять приятеля с сенсационным успехом.
Результаты финального стола Poker Masters Event #9:
- Майлс Рампель – 365,5 тыс. долларов
- АП Луис Гарза – 236,5 тыс. долларов
- Шон Винтер – 161,2 тыс. долларов
- Бен Лэмб – 118,2 тыс. долларов
- Джереми Осмус – 86 тыс. долларов
- Стивен Чидвик – 64,5 тыс. долларов
- Джейк Дэниелс – 43 тыс. долларов