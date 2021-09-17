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25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
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Просто съездил с друзьями в Вегас: скромный айтишник разорвал профессионалов в крупном турнире

Анатолий Дерека
17 сентября, 14:50
Майлс Рампель впервые играл в турнире на большие деньги, однако удача помогла ему выиграть ивент Poker Masters

Майлс Рампель - сенсационный триумфатор девятого турнира Poker Masters / Фото: Pocketfives

Ночью в Лас-Вегасе завершился девятый турнир хайроллерской серии Poker Masters. Лучшие игроки мира в 12-ти ивентах определяют нового владельца фиолетового пиджака

На отчетный турнир по Омахе зарегистрировалось 43 игрока, которые внесли по 25 тысяч долларов бай-ина. Это позволило нарастить призовой фонд до одного с лишним миллиона.

Участие в нем приняли не только топ-покеристы вроде Стивена Чидвика, Шона Винтера или Джейка Дэниелса, но и даже любители. Одним из таких стал Майлс Рампель, который шокировал все покерное сообщество.

Парень не только вышел за финальный стол, но и долгое время был за ним чиплидером. Американец сумел дойти до хедз-апа, где преимущество в стеке было уже у его оппонента Луиса Гарзы.

Впрочем, Майлс не сдался и быстро вышел вперед в дуэли. Когда его преимущество по стеку доросло до пятикратного, любитель нанес решающий удар.

Рампель получил , тогда как его сопернику прилетели . Когда на флопе выпали , Луис имел несколько хороших вариантов для себя.

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Во-первых, американец мог дождаться черву на терне или ривере, чтобы собрать флеш. Также Гарзе на помошь пришла бы и десятка для стрита. А вот у Рампеля уже была старшая пара JJ.

Гарза решил рискнуть и пошел в олл-ин и Майлс поддержал его. Фортуна была на стороне любителя, выдав на терне и на ривере.

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Победа позволила Рампелю впервые триумфовать на профессиональной покерной арене, подняв 365,5 тысячи долларов. Сам парень работает IT-предпринимателем в Калифорнии.

Как он сам признается, в юношестве он играл в покер не более чем на 5 долларов, но затем забросил его и занялся учёбой. Построив успешный бизнес, парень вернулся в игру и не побоялся зайти в турнир хайроллеров, когда приехал с друзьями в Лас-Вегас.

"Друзья подбили меня сыграть. Сначала подумал, что надо рискнуть. А на утро во время регистрации уже были сомнения. Только приехал в Лас-Вегас и уже всажу 25 тысяч на турнир профессионалов...

Мне невероятно складывалось, в финалке раз шесть зашли тузы. Я играл в своём уникальном стиле с кучей ликов, но карты за меня заступались".

Сразу после победы Майлса его друзья залетели на съемочную площадку и стали поздравлять приятеля с сенсационным успехом.

Результаты финального стола Poker Masters Event #9:

  1. Майлс Рампель – 365,5 тыс. долларов
  2. АП Луис Гарза – 236,5 тыс. долларов
  3. Шон Винтер – 161,2 тыс. долларов
  4. Бен Лэмб – 118,2 тыс. долларов
  5. Джереми Осмус – 86 тыс. долларов
  6. Стивен Чидвик – 64,5 тыс. долларов
  7. Джейк Дэниелс – 43 тыс. долларов

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