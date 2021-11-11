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Приближается к отметке в 70 тысяч! Биткоин побил новый рекорд и не намерен останавливаться

Андрей Трофимов
11 ноября, 07:11
Цена за одну монету биткоина перевалила за 69 тысяч долларов, а эксперты ожидают рост курса вплоть до сотни тысяч до конца 2021 года

Биткоин продолжает бить рекорды / Фото: Getty Images

На днях курс биткоина побил исторический рекорд. Стоимость одной монеты криптовалюты оценили в 68 тысяч. Вчера же вечером эта отметка поднялась еще выше.

Так, по состоянию на вечер 10 ноября курс биткоина достиг отметки в 69 016 долларов. Теперь именно эта цифра стала рекордом за всю историю криптовалюты.

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Отметим, что с начала года показатель биткоина существенно вырос. Так, еще 1 января 2021 года криптовалюту оценивали в 28,9 тысячи долларов. При этом ожидается, что курс "битка" продолжит свой рост и дальше.

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К примеру, в комментарии сайту "Сегодня" эксперт Анжей Ковальчук спрогнозировал, что уже в ноябре стоимость биткоина достигнет цифры в 72 тысячи долларов. Многие аналитики ожидают, что "биток" перешагнет порог в 100 тысяч уже в этом году.

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Правда, банк JPMorgan называет стоимость биткоина раздутой и считает, что справедливый курс BTC составил бы 35 тысяч. Сама криптовалюта существует с 2009 года и особенного роста добивалась в 2018 и этом году.

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К слову, летом Сальвадор стал первой страной, внедрившей биткоин на официальном уровне, признав ее способом оплаты. Правда, это привело к криптовалютному "майдану" в латиноамериканской стране.