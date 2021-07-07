Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил все ковидные ограничения для казино и покер-румов

Игорный бизнес на Туманном Альбионе пробуждается после "коронавирусной" спячки и готов к полному возобновлению офлайн-заведений

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Недавно британцы сообщили о больших убытках в игорном бизнесе из-за пандемии коронавируса. Впрочем, уровень заболеваемости в стране падает, а правительство уже готово снимать ограничения.

Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с 19 июля в стране полноценно откроются казино и покер-румы, которые до этого работали с ковидными ограничениями. Сообщается, что в них не будут требовать соблюдения правила социального дистанцирования, а также отменят масочный режим.

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Пробуждение сферы после зимней спячки характеризует и то, что многие заведения уже объявили об открытии вакансий. Их работники вынуждены были покинуть свое место во время пандемии и найти себе новую профессию. Теперь же, после возврата к нормальной жизни, казино и покер-румы остро нуждаются в новых работниках.

К примеру, в одном из покер-румов Манчестера игроки сами сдавали себе карты из-за отсутствия дилеров. Важно отметить, что в Великобритании лишь половина населения прошла полную вакцинацию от коронавируса.