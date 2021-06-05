Казино и букмекеры против локдауна: британцы рассказали о невероятном снижении дохода от игорного бизнеса

Коронавирус и его последствия пагубно сказались на игорном бизнесе, снизив его доходы более чем на 50%

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Пандемия коронавируса нанесла ощутимый удар по игорному бизнесу по всему миру. К примеру, в Манчестере после возобновления работы покер-румов не хватает даже дилеров.

Как показал отчет Британской комиссии по азартным играм, общий валовый доход от гемблинга в стране снизился на 58% в период с апреля по сентябрь 2020 года. Он составил 5,9 миллиарда фунтов, что более чем на восемь миллиардов меньше, чем за год до начала пандемии. Это неудивительно, ведь с 23 марта на всей территории Великобритании был введен локдаун, заставивший покер-румы и казино уйти на вынужденный перерыв.

Из указанных 5,9 миллиарда большую часть (52%) составил доход от интернет-сегмента. Самыми прибыльными стали онлайн-казино, которые за полгода заработали 1,9 миллиарда фунтов. В свою очередь, букмекеры сгенерировали доход в 1 миллиард фунтов.

Кроме того, комиссия сообщает, что общее количество игорных заведений в стране уменьшилось на 11% до 9 тысяч. Большую часть из них составляют букмекерские компании (около 6,7 тысячи). Конечно же, в первую очередь пострадали офлайн-магазины и торговые точки, тогда как интернет-сегмент данной отрасли вырос. Возможно, снятие ограничений и массовая вакцинация станут последним шансом на бум для рынка "живого" гемблинга, ведь интернет и без пандемии отвоевывал свои позиции у офлайна.