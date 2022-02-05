5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
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После такого нужно сходить в церковь! Видео дикой раздачи с роял-флешем в онлайне

Анатолий Дерека
5 февраля, 18:13
Стример LuckyLiver сумел поймать роял-флеш и раздеть соперника, которому также прилетела сильная комбинация. Смотрим и наслаждаемся!

Стример LuckyLiver и его эмоции от роял-флеша

В интернете нередко происходят дикие раздачи, в которые тяжело поверить. Такая на днях произошла в одном из крупнейших онлайн-румов в ивенте с гарантией 20К долларов.

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В недорогой турнир за 33 доллара залетел стример канала StickySlugPoker, у которого на Twitch собралось более двух тысяч подписчиков. Парень играл под ником LuckyLiver и в одной из раздач получил Q♠️А♥️.

Какова же была его эйфория, когда к терну на столе появились J♥️T♥️Q♥️K♥️, давшие ему роял-флеш. После того, как на ривере выпала пиковая "десятка", LuckyLiver решил чекнуть и дать шанс оппоненту запушить.

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Это и случилось, Super00tilt повелся и пошел в олл-ин и напоролся на колл и наилучшую комбинацию стримера. При этом сам неудачник проигрался с каре "десяток", ведь на руках у него было Т♣️Т♦️. За нокаут соперника LuckyLiver получил 7,5 доллара.