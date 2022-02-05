После такого нужно сходить в церковь! Видео дикой раздачи с роял-флешем в онлайне

Стример LuckyLiver и его эмоции от роял-флеша

В интернете нередко происходят дикие раздачи, в которые тяжело поверить. Такая на днях произошла в одном из крупнейших онлайн-румов в ивенте с гарантией 20К долларов.

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В недорогой турнир за 33 доллара залетел стример канала StickySlugPoker, у которого на Twitch собралось более двух тысяч подписчиков. Парень играл под ником LuckyLiver и в одной из раздач получил Q♠️А♥️.

Какова же была его эйфория, когда к терну на столе появились J♥️T♥️Q♥️K♥️, давшие ему роял-флеш. После того, как на ривере выпала пиковая "десятка", LuckyLiver решил чекнуть и дать шанс оппоненту запушить.

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Это и случилось, Super00tilt повелся и пошел в олл-ин и напоролся на колл и наилучшую комбинацию стримера. При этом сам неудачник проигрался с каре "десяток", ведь на руках у него было Т♣️Т♦️. За нокаут соперника LuckyLiver получил 7,5 доллара.