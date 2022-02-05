5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Після цього треба сходити до церкви! Відео дикої роздачі з роял-флешем в онлайні

Анатолій Дерека
5 лютого, 18:13
Стрімер LuckyLiver зумів упіймати роял-флеш та роздягнути суперника, якому також прилетіла сильна комбінація. Дивимося та насолоджуємося!

Стрімер LuckyLiver та його емоції від роял-флешу

В інтернеті часто відбуваються дикі роздачі, в які важко повірити. Така днями сталася в одному з найбільших онлайн-румів в івенті із гарантією 20К доларів.

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У недорогий турнір за 33 долари залетів стример каналу StickySlugPoker, у якого на Twitch зібралося понад дві тисячі передплатників. Хлопець грав під ніком LuckyLiver і в одній із роздач отримав Q♠️А♥️.

Якою ж була його ейфорія, коли до терну на столі з'явилися J♥️T♥️Q♥️K♥️, що дали йому роял-флеш. Після того, як на рівері випала пікова "десятка", LuckyLiver вирішив чекнути та дати шанс опонентові запушити.

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Це і сталося, Super00tilt повівся і пішов в олл-ін і напоровся на кол і найкращу комбінацію стрімера. При цьому сам невдаха програвся з каре "десяток", адже на руках у нього було Т♣️Т♦️. За нокаут суперника LuckyLiver отримав 7,5 доларів.