Після цього треба сходити до церкви! Відео дикої роздачі з роял-флешем в онлайні

Стрімер LuckyLiver та його емоції від роял-флешу

В інтернеті часто відбуваються дикі роздачі, в які важко повірити. Така днями сталася в одному з найбільших онлайн-румів в івенті із гарантією 20К доларів.

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У недорогий турнір за 33 долари залетів стример каналу StickySlugPoker, у якого на Twitch зібралося понад дві тисячі передплатників. Хлопець грав під ніком LuckyLiver і в одній із роздач отримав Q♠️А♥️.

Якою ж була його ейфорія, коли до терну на столі з'явилися J♥️T♥️Q♥️K♥️, що дали йому роял-флеш. Після того, як на рівері випала пікова "десятка", LuckyLiver вирішив чекнути та дати шанс опонентові запушити.

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Це і сталося, Super00tilt повівся і пішов в олл-ін і напоровся на кол і найкращу комбінацію стрімера. При цьому сам невдаха програвся з каре "десяток", адже на руках у нього було Т♣️Т♦️. За нокаут суперника LuckyLiver отримав 7,5 доларів.