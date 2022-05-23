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Популярный стример выиграл солидную сумму на турнирах по покеру

Анатолий Дерека
23 мая, 09:17
Кевин Мартин отчитался по итогам покерных стримов за полтора года, показав прибыль в 60 тысяч долларов

Кевин Мартин - известный покерный стример

Покерные стримеры зарабатывают немало, однако лишь малый процент от их прибыли касается непосредственно игры в покер. Зачастую призовые турниров стримерам покоряются не так часто.

Впрочем, под данное правило не подходит один из популярных любителей поиграть в покер в прямом эфире Кевин Мартин. Бывший участник телешоу "Большой Брат" активно стримил свои игры последние полтора года.

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И вот парень отчитался перед зрителями по итогам этого периода. Оказалось, что даже с чисто турнирной точки зрения он остался в "плюсе".

На бай-ины Кевин потратил 915 тысяч долларов, а заработать у него получилось почти миллион – 975К. Таким образом, прибыль Мартина составила 60 тысяч американских денег.

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"Стримил каждую раздачу, делал шоты в дорогие турниры и очень доволен этим. При этом два года назад я вообще не играл в покер. Счастлив каждый раз возвращаться, играть и генерировать контент. Это лишь начало. Миссия идет полным ходом", – признался Кевин Мартин.

Ранее мы рассказывали, как хакеры взломали Twitch и опубликовали данные о заработках покерных стримеров. Самый популярный из них Лекс Вельдхус не дотянул и до полумиллиона за год.