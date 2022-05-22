Игра
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇮🇩 Президент Польши в Киеве 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Двое украинцев заработал 80 тысяч в интернете за день

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 мая, 21:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Андрей Держипильский и Андрей Новак удачно выступили в онлайн-ивентах по покеру, заработав солидную сумму
Украинский покерист Андрей Новак
Украинский покерист Андрей Новак / Фото: Pokeroff

В одном из известных интернет-румов мира продолжается весенний чемпионат по онлайн-покеру (SCOOP). Участвуют в ивентах и украинцы.

В начале серии представители нашей страны подняли за пару дней более 40 тысяч. Вчера же успех праздновали еще двое украинцев, что принесло им на двоих почти 80 тысяч долларов.

Реклама

В ивенте Midweek Freeze за 5К собрался 81 вход, а среди участников был и наш спортсмен Андрей Держипильский. Украинец сумел занять третьем место и заработать 61,3К призовых. Победителем и обладателем 109 тысяч стал канадец Элио Фокс.

Более дешевый турнир решил покорить Андрей Новак. Наш соотечественник не пожалел 1 тысячу американских денег ради ивента 6-max PKO Freezeout по Безлимитному Холдему.

Читайте также: Неизвестный игрок из Украины поднял 14 тысяч долларов на покере

Реклама

Всего в событие было сделано 227 входов. Андрей же занял 4 место, что позволило ему выиграть 17,3 тысячи долларов. Также стоит отметить, что в ивенте Side Event Daily Cooldown триумфовал аргентинец Алехандро Лококо. Его призовые составили 19,3 тысячи.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Финалка Main Event WSOP 2021
Опрос
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
МАЙ
Стивен Чидвик
Стивен Чидвик
Крис Фергюсон
Крис Фергюсон
Хоссейн Энсан
Хоссейн Энсан
1 /2
Дни рождения мая
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять