Популярний стример виграв солідну суму на турнірах з покеру

Кевін Мартін - відомий покерний стрімер

Покерні стримери заробляють чимало, однак лише малий відсоток від їхнього прибутку стосується безпосередньо гри в покер. Найчастіше призові турніри стримерам підкорюються не так часто.

Втім, під це правило не підходить один з популярних любителів пограти у покер у прямому ефірі Кевін Мартін. Колишній учасник телешоу "Великий Брат" активно стримив свої ігри останні півтора року.

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І ось хлопець прозвітував перед глядачами за підсумками цього періоду. Виявилося, що навіть із суто турнірної точки зору він залишився у "плюсі".

На бай-іни Кевін витратив 915 тисяч доларів, а заробити в нього вийшло майже мільйон – 975К. Таким чином, прибуток Мартіна склав 60 тисяч американських грошей.

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"Стримив кожну роздачу, робив шоти в дорогі турніри і дуже задоволений цим. При цьому два роки тому я взагалі не грав у покер, – зізнався Кевін Мартін.

Раніше ми розповідали, як хакери зламали Twitch, й опублікували дані про заробітки стримерів покеру. Найпопулярніший із них Лекс Вельдхус не дотягнув і до півмільйона за рік.