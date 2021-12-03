4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
Боруссия Д --
Бавария --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
3 декабря 24’
Шахтер 0
Львов 1
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
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Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
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Ювентус --
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Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
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PokerMatch вошел в состав холдинга Parimatch Tech

Андрей Трофимов
3 декабря, 16:55
Лучший покер-рум Украины PokerMatch объединит свои усилия на международной арене с крупнейшим холдингом, который продвигает бренд Parimatch

PokerMatch объединился с Parimatch Tech / Фото: PokerMatch

Международный холдинг Parimatch Tech объявил о покупке украинского онлайн-рума PokerMatch, который является лидером индустрии онлайн-покера в Украине и входит в десятку крупнейших компаний мира в индустрии iGaming.

"Parimatch Tech и PokerMatch объединят усилия для достижения совместной амбициозной цели — расширить количество развлечений и впечатлений, которые получит пользователь при контакте с брендом Parimatch.

Это позволит построить такую синергию экспертиз, которая поможет усилить позиции обоих брендов на международном уровне. Наши компании имеют похожие подходы к ведению бизнеса и мы рады, что украинский лидер онлайн-покера и бренд Parimatch теперь будут строить экосистему развлечений вместе", – заявляет co-CEO Parimatch Tech Максим Ляшко.

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Как часть холдинга Parimatch Tech, компания PokerMatch будет интегрирована в маркетинговую и бизнес-стратегию выхода на международные рынки вместе с брендом Parimatch. Также слияние с крупнейшим холдингом гемблинговой индустрии прокомментировал CEO PokerMatch Руслан Бангерт.

"Это очень радостный день для всех нас. Наши компании разделяют общие ценности и стремятся к международному развитию. Я уверен, что объединение произойдет максимально гармонично и уже в ближайшее время мы начнем реализовывать все наши международные планы".

Отметим, что PokerMatch был основан в 2016 году и этим летом отпраздновал свое пятилетие. Компания является титульным спонсором национальной сборной Украины по спортивному покеру, сотрудничает со Всеукраинской федерацией спортивного покера, а также ежедневно продвигает философию "Покер – это спорт".