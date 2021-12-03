4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
3 грудня 37’
Шахтар 0
Львів 1
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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PokerMatch увійшов до складу холдингу Parimatch Tech

Андрій Трофімов
3 грудня, 16:55
Найкращий покер-рум України PokerMatch поєднає свої зусилля на міжнародній арені з найбільшим холдингом, який просуває бренд Parimatch

PokerMatch об'єднався з Parimatch Tech / Фото: PokerMatch

Міжнародний холдинг Parimatch Tech оголосив про покупку українського онлайн-руму PokerMatch, який є лідером індустрії онлайн-покеру в Україні та входить до десятки найбільших компаній світу в індустрії iGaming.

"Parimatch Tech та PokerMatch об'єднають зусилля для досягнення спільної амбітної мети – розширити кількість розваг та вражень, які отримає користувач при контакті з брендом Parimatch.

Це дозволить збудувати таку синергію експертиз, яка допоможе посилити позиції обох брендів на міжнародному рівні. Наші компанії мають схожі підходи до ведення бізнесу і ми раді, що український лідер онлайн-покеру та бренд Parimatch тепер будуватимуть екосистему розваг разом", – заявляє co-CEO Parimatch Tech Максим Ляшко .

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Як частина холдингу Parimatch Tech, компанія PokerMatch буде інтегрована в маркетингову та бізнес-стратегію виходу на міжнародні ринки разом із брендом Parimatch. Також злиття з найбільшим холдингом гемблінгової індустрії прокоментував CEO PokerMatch Руслан Бангерт.

"Це дуже радісний день для всіх нас. Наші компанії поділяють спільні цінності та прагнуть міжнародного розвитку. Я впевнений, що об'єднання станеться максимально гармонійним і вже найближчим часом ми почнемо реалізовувати всі наші міжнародні плани".

Зазначимо, що PokerMatch був заснований у 2016 році і цього літа відсвяткував своє п'ятиріччя. Компанія є титульним спонсором національної збірної України зі спортивного покеру, співпрацює зі Всеукраїнською федерацією спортивного покеру, а також щоденно просуває філософію "Покер – це спорт".