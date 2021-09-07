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Покерист, выигравший 1,5 миллиона за три дня, пожертвовал часть денег ради чистой воды

Анатолий Дерека
7 сентября, 20:30
Тони Джи отдал 5 тысяч долларов на развитие проекта Life Project, который занимается обеспечением населения питьевой водой

Тони Джи / Фото: Pokernews

Известный литовский игрок Антанас Гуога, играющий под псевдонимом Тони Джи, недавно громко пошумел на Super High Roller Bowl Europe.

Покерист выиграл два крупных ивента по Short Deck, подняв в общей сумме более 1,5 миллиона долларов. Возможно, именно это позволило Тони поучаствовать в благотворительной акции.

Гуога выделил 5 тысяч долларов на проект Дуэйна Пичи Life Project. Организация улучшает качество жизни в мире в связи с недостатком чистой воды для миллионов людей.

Сначала Пичи решил помочь жителям эфиопской деревне в выкапывании колодца. Энтузиаст обеспечил их необходимыми материалами и техникой.

"Каждый день они вынуждены проходить огромные расстояния, чтобы набрать хотя бы немного чистой воды для себя и своих семей. Особенно от этого страдают в Африке.

Я всегда хотел помочь жителям Африки с решением этой и других проблем. Долгое время меня останавливало непонимание того, с чего начать и за что браться. Тогда я придумал Life Project.

Это концепция для жизни, согласно которой каждый, кто хочет помочь другим, может выбрать какую-то небольшую, но важную цель и постараться ее достичь. Я попробовал это на себе, и все получилось!" – рассказывает Дуэйн Пичи.

Также Тони Джи обратился к подписчикам с инициативой собрать средства для создания сайта и продвижения его в соцсетях. Пока же сумма составляет 6,6 тысячи долларов, из которых 5К пожертвовал сам Тони.

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