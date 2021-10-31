Покерист подарил онкобольному отцу билет на супертурнир – тот вылетел на первых же раздачах

Кевин Варнелл получил крутой подарок от сына / Фото: Pokernews

Покерный мир часто отмечается своей отзывчивостью к проблемам игроков. К примеру, покерное сообщество подарило билет на Main Event WSOP игроку Майклу Грейдону, который болен раком.

Схожим поступком отметился американский покерист Крейг Варнелл. Известный хайроллер придумал отменный подарок для своего отца Кевина, у которого год назад обнаружили опухоль в мозгу.

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Крейг привез папу в Лас-Вегас и подарил ему билет на один из турниров Мировой серии покера с бай-ином 1000 долларов. Кроме того, Варнелл-младший поселил старшего в отеле Rio.

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Отец был вне себя от счастья, ведь он никогда бы не позволил себе участие в ивенте WSOP. Дело вовсе не в финансах, а в том, что Кевин не любит играть для заработка, а садится за стол исключительно ради удовольствия.

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После того, как в марте прошлого года у Варнелла в мозгу обнаружили опухоль размером с мячик для гольфа, он стал все больше времени посвящать покеру. Своей главной мечтой Кевин называет желание сыграть против Дойла Брансона.

Что ж, судя по всему, если это и произойдет, то не в этому году. Варнелл-старший довольно быстро вылетел с подаренного турнира, не дождавшись даже до первого перерыва.

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Ранее Кевин работал механиком в авиакомпании United Airlines. Однако на пенсии мужчина посвящает себя не только покеру, но и рыбалке с музыкой.