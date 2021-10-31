Покерист подарував онкохворому батькові квиток на супертурнір – той вилетів на перших роздачах

Кевін Варнелл отримав крутий подарунок від сина / Фото: Pokernews

Покерний світ часто відзначається своєю чуйністю до проблем гравців. Наприклад, покерна спільнота подарувала квиток на Main Event WSOP гравцю Майклу Грейдону, який хворий на рак.

Подібним вчинком відзначився американський покерист Крейг Варнелл. Відомий хайролер вигадав чудовий подарунок для свого батька Кевіна, у якого рік тому виявили пухлину в мозку.

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Крейг привіз тата в Лас-Вегас і подарував йому квиток на один із турнірів Світової серії покеру з бай-іном 1000 доларів. Крім того, Варнелл-молодший поселив старшого у готелі Rio.

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Батько був у нестямі від щастя, адже він ніколи б не дозволив собі участь в івенті WSOP. Справа зовсім не у фінансах, а в тому, що Кевін не любить грати для заробітку, а сідає за стіл виключно заради задоволення.

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Після того, як у березні минулого року у Варнелла в мозку виявили пухлину розміром з м'ячик для гольфу, він став більше часу присвячувати покеру. Своєю головною мрією Кевін називає бажання зіграти проти Дойла Брансона.

Що ж, зважаючи на все, якщо це і станеться, то не цього року. Варнелл-старший досить швидко вилетів з подарованого турніру, не дочекавшись навіть першої перерви.

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Раніше Кевін працював механіком у авіакомпанії United Airlines. Однак на пенсії чоловік присвячує себе не лише покеру, а й рибалці з музикою.