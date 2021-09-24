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Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
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Аякс --
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Пока партнеры громили Динамо: форвард Шахтера выиграл онлайн-турнир по покеру (видео)

Анатолий Дерека
24 сентября, 19:10
Травмированный Дентиньо не мог сыграть в Суперкубке Украины, поэтому не отказал себе в возможности сразиться в покер

Дентиньо неплохо проявляет себя в покере / Фото: Getty Images

В среду состоялся поединок за Суперкубок Украины. Шахтер разгромил Динамо и добыл свой девятый подобный трофей, догнав по их количеству киевлян.

Участие во встрече не принял Дентиньо, который из-за травмы пока занимается по индивидуальной программе. Впрочем, бразилец не унывает и в свободное время решил развлечь себя покером.

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Дентиньо нередко играет в онлайне и даже иногда выигрывает. Так случилось и вчера, когда "Зубастик" решил попробовать себя в интернете в ивенте с бай-ином 82 доллара.

Дентиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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В итоге бразилец не только вышел в "плюс", но и выиграл турнир! Его победа попала в прямой эфир стрима на Twitch. В решающей раздаче Дентиньо одолел соперника с парой тузов.

Дентиньо выиграл турнир по онлайн-покеру

Форвард Шахтера заработал около 4 тысяч долларов, включая баунти и призовые. В событии бразилец сыграл под ником "mlk017".

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Что касается футбольных достижений игрока в этом сезоне, то пока он проигрывает конкуренцию Лассине Траоре и Даниилу Сикану. Наиграв суммарно 68 минут в четырех матчах, Дентиньо отметился одним голом.

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