24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
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Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
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Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
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Мілан --
Атлетіко --
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Спортинг --
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Зеніт --
Мальме --
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Баварія --
Динамо --
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Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
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Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
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Поки партнери громили Динамо: форвард Шахтаря виграв онлайн-турнір з покеру (відео)

Анатолій Дерека
24 вересня, 19:10
Травмований Дентіньо не міг зіграти в Суперкубку України, тому не відмовив собі у можливості позмагатися в покер

Дентіньо непогано проявляє себе в покері / Фото: Getty Images

У середу відбувся поєдинок за Суперкубок України. Шахтар розгромив Динамо та здобув свій дев'ятий такий трофей, наздогнавши за їх кількістю киян.

Участь у зустрічі не взяв Дентіньо, який через травму поки займається за індивідуальною програмою. Втім, бразилець не сумує та у вільний час вирішив розважити себе покером.

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Дентіньо нерідко грає в онлайні та навіть іноді виграє. Так сталося і вчора, коли "Зубастик" вирішив спробувати себе в інтернеті в івенті з бай-іном 82 долари.

Дентіньйо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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У підсумку бразилець не тільки вийшов в "плюс", а й виграв турнір! Його перемога потрапила в прямий ефір стріму на Twitch. У вирішальній роздачі Дентіньо здолав суперника, зібравши на пару тузів.

Дентіньо виграв турнір з онлайн-покеру

Форвард Шахтаря заробив близько 4 тисяч доларів, включаючи баунті та призові. У події бразилець зіграв під ніком "mlk017".

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Що стосується футбольних досягнень гравця в цьому сезоні, то поки він програє конкуренцію Лассіні Траоре та Данилу Сікану. Награвши сумарно 68 хвилин в чотирьох матчах, Дентіньо відзначився одним голом.

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