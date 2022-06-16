Почти 50 тысяч в трубу! Неудачник года провалил 43 попытки, чтобы выиграть приз в покер

Скотт Сейвер серьезно облажался на Мировой серии покера / Фото: WSOP

На днях на Мировой серии покера подошел к концу новый турнир Flip&Go. В турнир в необычном формате зарегистрировалось более 1,3 тысячи входов.

Суть ивента заключалась в том, что после внесения бай-ина в 1000 долларов игрок автоматически шел в олл-ин. Каждому на руки сдается по три карты, после чего участник одну из них может скинуть и заменить.

Реклама

Читайте также: Игрок из Огайо выиграл пятый браслет Мировой серии покера в карьере

Как только каждый за столом это сделает, дилер выкладывает терн и ривер. Исходя из этих пяти карт, определяется победитель раздачи, который сразу же попадает в призы.

Реклама

Входов можно делать неограниченное количество раз, и это сыграло злую шутку с обладателем четырех браслетов WSOP Скоттом Сейвером. Американец уже триумфовал на этой серии, поэтому удача решила отвернуться от него.

Настойчивый Скотт никак не мог оказаться счастливчиком и не пожалел аж 43 попытки на попадание в призы. В итоге, потратив 43К долларов, Сейвер остался у разбитого корыта.

Реклама

Чемпионом в итоге стал Кристофер Чатман, который добыл свой первый браслет и приз в 187 тысяч. К слову, на 58-м месте ивент завершил украинец Павел Векслер, поднявший 3,2К.

Результаты финального стола турнира WSOP Flip&Go NLH: