Отсидел в тюрьме и утонул в долгах. Бывший израильский военный включен в Зал славы покера

Эли Элезра стал членом Зала славы покера / Фото: Pokeroff

Ночью стал известен чемпион Главного события Мировой серии покера 2021. Турнир собрал 6650 игроков, а победителем сумел стать австриец Корай Алдемир, выигравший приз в 8 миллионов долларов.

Также традиционно после Main Event организация WSOP объявила нового члена Зала славы покера. Каждый год в него попадает по одному заслуженному игроку, который добился грандиозных высот в этой карточной игре.

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Отбор состоял из двух этапов. На первом все любители покера могли через сайт организации подать своего кандидата с аргументацией в его пользу. Главные аспекты в определении претендента на Hall of Fame были следующие показатели:

игроку должно быть не менее 40 лет

игрок должен сделать себе имя в играх против лучших оппонентов

игрок должен играть на высоких лимитах

игрок должен стабильно играть на протяжении долгого времени

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В середине октября WSOP отобрала десятку самых популярных кандидатов, из которых нового игрока для Зала славы выбирали его действующие члены. В итоге 60-ым покеристом в HOF стал американец израильского происхождения Эли Элезра.

60-летний игрок обошел в голосовании таких звезд покера как Антонио Эсфандиари, Бертран Гроспелье, Майк Матусов, Крис Фергюсон и покойный Лейн Флэк. Уроженец Иерусалима имеет в своем активе четыре браслета WSOP, а также 4,5 миллиона долларов дохода в "живых" ивентах.

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Правда, есть в его биографии и "темная" сторона. Эли признавался, что неудачи в бизнесе заставили его залезть в крупные долги, а некоторые из них он не отдает уже более 10 лет. Израильтянин владел автоматами для фотопечати в Лас-Вегасе, а также несколькими продуктовыми магазинами.

Элезра предполагал, что ему придется пойти на понижение лимитов, чтобы подзаработать, однако он принимал решение оставаться среди хайроллеров и занимал все больше денег. Отметим, что на этой WSOP Эли уже семь раз попадал в призы и трижды – за финальный стол.

К слову, Элезра является бывшим израильским военным. После ранения в ногу во время войны в Ливане он отбывал срок в тюрьме за неподчинение приказам. Через некоторое время Эли решил эмигрировать в США.