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Одиозный стример раздал миллион долларов подписчикам во время победного эфира

Анатолий Дерека
4 января, 16:40
Тайлер Никнам собрал на Twitch 1,7 миллиона фолловеров, а части из них подарил солидную сумму после выигрыша джекпота

Популярный стример Тайлер Никнам

Известный стример Тайлер Никнам на днях подарил сказку своим подписчикам на Twitch. Парень часто играет в онлайн-покер и онлайн-казино, благодаря чему и собрал аудиторию.

В начале 2022 года Тайлер пообещал подписчикам, что если сможет выиграть джекпот в 10 миллионов долларов, то десятую часть от этого выигрыша он раздаст своим фанатам.

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Конечно же, подписчики не поверили TrainWreck и посчитали это неудачной шуткой. Впрочем, Никнам таки сорвал джекпот и начал раздавать деньги в прямом эфире.

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В тот момент его трансляцию смотрели свыше 70 тысяч человек, которым он в итоге и отдал в сумме 1 миллион долларов. При этом сам парень сотрудничает с организацией по борьбе с игровой зависимостью и часто признает, что азартные игры являются пагубной привычкой.

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Ранее Тайлер попадал в забавную ситуацию с подписчиками. Во время одного из стримов в его комнату начали светить зелеными лазерами, отчего TrainWreck испугался и пошел искать причину такого явления. Оказалось, что это подписчики его разыгрывали.